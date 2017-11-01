Заксобрание Петербурга выступит с инициативой о переезде СПбГУ в кампус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду приняли решение обратиться к губернатору Георгию Полтавченко по вопросу переезда Санкт-Петербургского государственного университета из центра города в планируемый единый кампус.

"Законодательное собрание Санкт-Петербурга просит Вас создать при губернаторе Санкт-Петербурга межведомственную рабочую группу… в задачи которой вошли бы определение территории, пригодной для создания единого кампуса Санкт-Петербургского государственного университета, проработка связанных с этим юридических и имущественных вопросов и подготовка проекта соответствующих изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга", — говорится в тексте постановления.

Создание кампуса потребует выделения в границах Санкт-Петербурга земельного участка не менее 120 – 150 га. По мнению авторов документа, в настоящее время потенциал СПбГУ "достиг пределов своей реализации во многом по причине разобщенности и неприспособленности к современным условиям его имущественного комплекса".

"Можно констатировать, что существующая сегодня форма территориальной организации Университета полностью себя изжила и ограничивает рост конкурентоспособности вуза", — говорится в документе.