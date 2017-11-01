Заксобрание Петербурга выступит с инициативой о переезде СПбГУ в кампус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду приняли решение обратиться к губернатору Георгию Полтавченко по вопросу переезда Санкт-Петербургского государственного университета из центра города в планируемый единый кампус.
Создание кампуса потребует выделения в границах Санкт-Петербурга земельного участка не менее 120 – 150 га. По мнению авторов документа, в настоящее время потенциал СПбГУ "достиг пределов своей реализации во многом по причине разобщенности и неприспособленности к современным условиям его имущественного комплекса".
"Можно констатировать, что существующая сегодня форма территориальной организации Университета полностью себя изжила и ограничивает рост конкурентоспособности вуза", — говорится в документе.