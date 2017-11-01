В СПЧ предложили создать ведомство для надзора в сфере охраны природы

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) предлагают создать отдельное ведомство для надзора в сфере охраны природы, такое предложение высказал глава комиссии СПЧ по экологическим правам Сергей Цыплёнков.
"У нас, по сути, в стране с трудом работает система надзора за ситуацией в экологической сфере… Что сейчас получается: министерство природных ресурсов отвечает одновременно и за максимально эффективную эксплуатацию природных (ресурсов), и вроде бы, как за охрану природы, надзор. Как вы думаете, что побеждает, когда такой стоит выбор?" — сказал Цыплёнков в среду на пресс-конференции по итогам ежегодной встречи СПЧ с главой государства.
По его мнению, необходимо сосредоточить функции надзора в отдельном ведомстве.
"Необходимо, чтобы было независимое от других задач министерство, госструктура, — по сути, как силовой орган, который подчиняется напрямую президенту. Почему бы не создать министерство или агентство, которое бы забрало функции надзора и было бы независимо от эксплуатации природных ресурсов", — добавил правозащитник.
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