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Общество

В СПЧ предложили создать ведомство для надзора в сфере охраны природы

16:2401.11.2017
(обновлено: 16:25 01.11.2017)
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© РИА Новости / Александр ПирагисПейзаж. Архивное фотоПейзаж. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Пирагис

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) предлагают создать отдельное ведомство для надзора в сфере охраны природы, такое предложение высказал глава комиссии СПЧ по экологическим правам Сергей Цыплёнков.

Год экологии привлек внимание россиян к проблемам охраны природы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Год экологии привлек внимание россиян к проблемам охраны природы
"У нас, по сути, в стране с трудом работает система надзора за ситуацией в экологической сфере… Что сейчас получается: министерство природных ресурсов отвечает одновременно и за максимально эффективную эксплуатацию природных (ресурсов), и вроде бы, как за охрану природы, надзор. Как вы думаете, что побеждает, когда такой стоит выбор?" — сказал Цыплёнков в среду на пресс-конференции по итогам ежегодной встречи СПЧ с главой государства.

По его мнению, необходимо сосредоточить функции надзора в отдельном ведомстве.

"Необходимо, чтобы было независимое от других задач министерство, госструктура, — по сути, как силовой орган, который подчиняется напрямую президенту. Почему бы не создать министерство или агентство, которое бы забрало функции надзора и было бы независимо от эксплуатации природных ресурсов", — добавил правозащитник.

Величие природы в заповедниках России
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкБайкальский заповедник был основан в 1969 году. Он включен в число объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Одной из важнейших задач заповедника является охрана ненарушенных кедровых лесов.Река Осиновка в Байкальском Национальном заповеднике
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Байкальский заповедник был основан в 1969 году. Он включен в число объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Одной из важнейших задач заповедника является охрана ненарушенных кедровых лесов.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОпукский природный заповедник Крыма называют уникальным уголком природы. Он был основан в 1998 году и объединил на площади более 1,5 тысяч гектаров более двадцати ландшафтных и природных объектов.Озеро Кояш в Опукском природном заповеднике Крыма
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Опукский природный заповедник Крыма называют уникальным уголком природы. Он был основан в 1998 году и объединил на площади более 1,5 тысяч гектаров более двадцати ландшафтных и природных объектов.
© РИА Новости / Мария ВащукПерейти в фотобанкРасположенный на Дальнем Востоке, охватывающий бескрайние просторы нетронутой, дикой природы Кроноцкий заповедник и его гейзеры ежегодно привлекают тысячи туристов.Извержение гейзера Великан в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
© РИА Новости / Мария Ващук
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Расположенный на Дальнем Востоке, охватывающий бескрайние просторы нетронутой, дикой природы Кроноцкий заповедник и его гейзеры ежегодно привлекают тысячи туристов.
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Лебяжьи острова" – один из крупнейших заповедников Крымского полуострова, расположенных в северо-западной части побережья. Его территория (более 9 тыс. км) представляет собой несколько островов, которые тянутся вдоль гавани Каркинитского залива.
© Фото : Игорь ШпиленокКатунский заповедник, трехкилометровая охранная полоса вокруг Телецкого озера, природный парк Белуха и зона покоя Укок в совокупности образуют объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, именуемый Алтай – Золотые горы.Катунский заповедник
© Фото : Игорь Шпиленок
Катунский заповедник, трехкилометровая охранная полоса вокруг Телецкого озера, природный парк Белуха и зона покоя Укок в совокупности образуют объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, именуемый Алтай – Золотые горы.
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© РИА Новости / Валерий Шустов
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Тебердинский государственный природный заповедник является одной из уникальных особо охраняемых природных территорий Северного Кавказа. Он входит в Международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, имеет статус Совета Европы.
© РИА Новости / Вячеслав БобковПерейти в фотобанкДальневосточный морской заповедник находится в западной части Японского моря. Он единственный в своем роде – 98% его площади составляет акватория. На площади заповедника расположены 11 островов, каждый из которых имеет свой уникальный ландшафт.Береговая черта западного участка Дальневосточного морского заповедника. Залив Петра Великого
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
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Дальневосточный морской заповедник находится в западной части Японского моря. Он единственный в своем роде – 98% его площади составляет акватория. На площади заповедника расположены 11 островов, каждый из которых имеет свой уникальный ландшафт.
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© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Телецкое озеро – одно из самых посещаемых туристами мест в Республике Алтай. Озеро включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный природный комплекс нашей планеты.
© Фото : Игорь ШпиленокНациональный парк "Орловское полесье" создан в 1994 году с целью сохранения уникальной южно-русской тайги. На территории заповедника обитает более 270 видов животных, из которых 89 занесены в Красные книги разных уровней.Орловское полесье
© Фото : Игорь Шпиленок
Национальный парк "Орловское полесье" создан в 1994 году с целью сохранения уникальной южно-русской тайги. На территории заповедника обитает более 270 видов животных, из которых 89 занесены в Красные книги разных уровней.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКенозерский национальный парк в Архангельской области представляет собой остров с истинно русским жизненным укладом, культурой, традициями.Никольская часовня (начало XIX в.) в селе Вершинино в Кенозерском национальном парке
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Кенозерский национальный парк в Архангельской области представляет собой остров с истинно русским жизненным укладом, культурой, традициями.
© Фото : Александр ЛещёнокУбсунурская котловина сочетает в себе множество экосистем и является "сборником" почти всех природных зон умеренного климата. Здесь соседствуют друг с другом песчаная и глинистая пустыни, сухая и высокотравная степи, лиственные и кедровые леса.Убсунурская котловина
© Фото : Александр Лещёнок
Убсунурская котловина сочетает в себе множество экосистем и является "сборником" почти всех природных зон умеренного климата. Здесь соседствуют друг с другом песчаная и глинистая пустыни, сухая и высокотравная степи, лиственные и кедровые леса.
© РИА Новости / Н. ДельвинПерейти в фотобанкЛапландский заповедник – одна из крупнейших охраняемых природных территорий в Европе. Главная ценность заповедника — дикая нетронутая природа, находящаяся в своем естественном первозданном состоянии.Лапландский заповедник. Озеро Ель-нюн-Явр
© РИА Новости / Н. Дельвин
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Лапландский заповедник – одна из крупнейших охраняемых природных территорий в Европе. Главная ценность заповедника — дикая нетронутая природа, находящаяся в своем естественном первозданном состоянии.
© Фото : И.ОльховскийБуреинский заповедник - резерват эталонного участка горной тайги зоны восточного БАМа. Здесь нет автодорог. Для передвижения в верховьях Буреи используются лодки, плоты, зимой – снегоходы. В удаленные от реки районы можно попасть только на вертолете.Буреинский заповедник. Озеро Медвежье
© Фото : И.Ольховский
Буреинский заповедник - резерват эталонного участка горной тайги зоны восточного БАМа. Здесь нет автодорог. Для передвижения в верховьях Буреи используются лодки, плоты, зимой – снегоходы. В удаленные от реки районы можно попасть только на вертолете.
© Фото : DeingeLНациональный парк Алания расположен на северном склоне Центрального Кавказа. Здесь сохранилось много исторических памятников. В частности, пещеры и скальные гроты и навесы, которых особенно много на Скалистом хребте.Национальный парк Алания, Ирафский район
© Фото : DeingeL
Национальный парк Алания расположен на северном склоне Центрального Кавказа. Здесь сохранилось много исторических памятников. В частности, пещеры и скальные гроты и навесы, которых особенно много на Скалистом хребте.
© РИА Новости / Юрий КаверПерейти в фотобанкНациональный парк "Лосиный остров" – крупнейший лесной массив в Москве и крупнейший среди лесов, расположенных в черте городов.Национальный парк Лосиный остров
© РИА Новости / Юрий Кавер
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПриродная уникальность территории национального парка "Куршская коса" состоит в том, что это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Дюнные ландшафты косы отличаются исключительной красотой и эстетическим воздействием на человека.Национальный парк Куршская коса в Калининградской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Природная уникальность территории национального парка "Куршская коса" состоит в том, что это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Дюнные ландшафты косы отличаются исключительной красотой и эстетическим воздействием на человека.
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Природный заповедник "Черные Земли" является единственным в России полигоном для изучения степных, полупустынных и пустынных ландшафтов, а также калмыцкой популяции сайгака.
© Fotolia / CrimeanPhotographerЗаповедник "Мыс Мартьян" был создан в 1973 году и предназначен для сохранения в Крыму уголка средиземноморской природы. Заповедник может похвастаться богатой флорой и фауной.Мыс Мартьян. Крым
© Fotolia / CrimeanPhotographer
Заповедник "Мыс Мартьян" был создан в 1973 году и предназначен для сохранения в Крыму уголка средиземноморской природы. Заповедник может похвастаться богатой флорой и фауной.
© РИА Новости / В. Чин-Мо-ЦайПерейти в фотобанкНа полуострове Таймыр, части мыса Челюскин и прибрежных островах в Карском море, находится Большой Арктический заповедник – самый большой заповедник в Евразии. Его площадь - 4 169 222 гектара, что примерно соответствует площади Швейцарии.Вид на мысе Челюскина. Полуостров Таймыр
© РИА Новости / В. Чин-Мо-Цай
Перейти в фотобанк
На полуострове Таймыр, части мыса Челюскин и прибрежных островах в Карском море, находится Большой Арктический заповедник – самый большой заповедник в Евразии. Его площадь - 4 169 222 гектара, что примерно соответствует площади Швейцарии.
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