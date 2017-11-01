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Общество

"Игры" с геномом: Попова выступила за контроль использования биоматериалов

16:2201.11.2017
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© Fotolia / Dan RaceУченый с моделью ДНК в пробирке. Архивное фотоУченый с моделью ДНК в пробирке. Архивное фото
© Fotolia / Dan Race

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Даже в самых развитых странах проходят биотехнологические исследования двойного назначения, которые могут быть использованы как на благо, так и во вред людям, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что "игры" с биоматериалами, с геномом без регулирования на международном уровне недопустимы.

Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Кто-то целенаправленно собирает биоматериал россиян, заявил Путин

В понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов РФ некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы. Позднее представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США сообщил, что выбор россиян для сбора биоматериала для нужд США не был преднамеренным, работы связаны с изучением опорно-двигательного аппарата.

"Сегодня, безусловно, есть риски, когда в условиях гаражной лаборатории еще каких-то лабораторий имеет место ситуация, когда самоучками или специалистами ведутся какие-либо работы с геномом. А если это делают специалисты в специальных лабораториях, то риски ещё возрастают, конечно, опасность существует", — сказала Попова в ходе конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения".

"Играть с геномом без регулирования на международном уровне сегодня не должно быть допустимо", — подчеркнула она.

Исследование двойного назначения

Валерий Ильинский, генетик и основатель компании Genotek. Архивное фото
© РИА Новости
Эксперт объяснил, зачем собирают биоматериал россиян
По словам Поповой, развитие биологических наук является вызовом для безопасности, и крайне важен вопрос контроля за исследованиями в этой области.

"На современном этапе развитие биотехнологий достигло такого уровня, что целый ряд научных работ может быть отнесен к "исследованиям двойного назначения", которые могут быть использованы в противоречащих КБТО (конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия) целях", — заявила Попова.

По ее словам, сейчас отсутствуют критерии, по которым можно было бы определить, относятся ли исследования к компетенции КБТО. Это, по её словам, не позволяет давать своевременную оценку результатам таких работ и предотвратить доступность опасной информации для широких кругов.

Жители Евпатории с флагом России. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
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Сбор биоматериала теоретически может проводиться для атаки, заявил эксперт
По словам Поповой, анализ работ, опубликованных за 5 лет, позволяет определить несколько направлений, по которым могут идти исследования двойного назначения. Это в том числе исследования множественной лекарственной устойчивости и устойчивости к антимикробным препаратам; патогенность микроорганизмов, а также в области создания новых видов вирусов или вирусов с повышенной способностью заражать.

Доступность технологий

Особым направлением биологической науки, по словам Поповой, является синтетическая биология. В настоящее время в этой области работает более 100 крупных лабораторий по всему миру.

"Очевидно, что имеющиеся технологические перспективы синтетической биологии представляют непреодолимый интерес для сил, заинтересованных в преднамеренном использовании патогенных биологических агентов (опасных вирусов)", — заявила Попова.

Бюсты Владимира Путина и Иосифа Сталина в сувенирном магазине в Санкт-Петербурге
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Русская паранойя, говорите? Тогда соберем биоматериал противника
Также, по словам главы Роспотребнадзора, становится актуальной проблема беспрецедентной доступности технологий. "Имеют место такие факты, которые ставят под сомнение высокий уровень доверия к биологической безопасности в крупных государственных научных центрах. Во многих, даже самых развитых государствах биотехнологические исследования двойного применения происходят на фоне несовершенства национальной законодательной базы", — рассказала Попова.

"Сегодня в США фактически разрешено устройство лабораторий в гараже. В сети интернет можно легко найти пособия как организовать работу современной лаборатории", — заявила глава надзорного ведомства.

По словам Поповой, с учетом современного развития синтетической биологии стоимость разработок становится достаточно низкой, а реализация проектов может занимать всего несколько месяцев.

Бессилие ВОЗ и БРИКС

"Из приведенных выше фактов становится очевидно, что существующая международная архитектура обеспечения биологической безопасности несовершенна и не отвечает текущему уровню вызовов и угроз", — отметила глава Роспотребнадзора.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Научная необходимость: Пентагон объяснил сбор биоматериала россиян
При этом, по ее словам, анализ существующей глобальной архитектуры обеспечения биологической безопасности ясно показывает, что ни международные организации, такие как ВОЗ и МЭБ, ни межстрановые или региональные объединения (АСЕАН, БРИКС) не способны в полной мере обеспечить эффективное реагирование на глобальные угрозы в этой области.

"Более того, многие форматы двусторонних инициатив типа Глобального партнерства по борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ) или программы глобальной безопасности здоровья дискоординируют и без того шаткую международную архитектуру обеспечения био-безопасности, так как подчинены интересам немногочисленной группы стран-доноров", — заявила Попова.

Она подчеркнула, что в этом свете важнейшим международным инструментом обеспечения безопасности и защиты от биоугроз неестественного происхождения остается КБТО.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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