"Игры" с геномом: Попова выступила за контроль использования биоматериалов

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Даже в самых развитых странах проходят биотехнологические исследования двойного назначения, которые могут быть использованы как на благо, так и во вред людям, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что "игры" с биоматериалами, с геномом без регулирования на международном уровне недопустимы.

В понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов РФ некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы. Позднее представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США сообщил, что выбор россиян для сбора биоматериала для нужд США не был преднамеренным, работы связаны с изучением опорно-двигательного аппарата.

"Сегодня, безусловно, есть риски, когда в условиях гаражной лаборатории еще каких-то лабораторий имеет место ситуация, когда самоучками или специалистами ведутся какие-либо работы с геномом. А если это делают специалисты в специальных лабораториях, то риски ещё возрастают, конечно, опасность существует", — сказала Попова в ходе конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения".

"Играть с геномом без регулирования на международном уровне сегодня не должно быть допустимо", — подчеркнула она.

Исследование двойного назначения

По словам Поповой, развитие биологических наук является вызовом для безопасности, и крайне важен вопрос контроля за исследованиями в этой области.

"На современном этапе развитие биотехнологий достигло такого уровня, что целый ряд научных работ может быть отнесен к "исследованиям двойного назначения", которые могут быть использованы в противоречащих КБТО (конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия) целях", — заявила Попова.

По ее словам, сейчас отсутствуют критерии, по которым можно было бы определить, относятся ли исследования к компетенции КБТО. Это, по её словам, не позволяет давать своевременную оценку результатам таких работ и предотвратить доступность опасной информации для широких кругов.

Доступность технологий

По словам Поповой, анализ работ, опубликованных за 5 лет, позволяет определить несколько направлений, по которым могут идти исследования двойного назначения. Это в том числе исследования множественной лекарственной устойчивости и устойчивости к антимикробным препаратам; патогенность микроорганизмов, а также в области создания новых видов вирусов или вирусов с повышенной способностью заражать.

Особым направлением биологической науки, по словам Поповой, является синтетическая биология. В настоящее время в этой области работает более 100 крупных лабораторий по всему миру.

"Очевидно, что имеющиеся технологические перспективы синтетической биологии представляют непреодолимый интерес для сил, заинтересованных в преднамеренном использовании патогенных биологических агентов (опасных вирусов)", — заявила Попова.

Также, по словам главы Роспотребнадзора, становится актуальной проблема беспрецедентной доступности технологий. "Имеют место такие факты, которые ставят под сомнение высокий уровень доверия к биологической безопасности в крупных государственных научных центрах. Во многих, даже самых развитых государствах биотехнологические исследования двойного применения происходят на фоне несовершенства национальной законодательной базы", — рассказала Попова.

"Сегодня в США фактически разрешено устройство лабораторий в гараже. В сети интернет можно легко найти пособия как организовать работу современной лаборатории", — заявила глава надзорного ведомства.

По словам Поповой, с учетом современного развития синтетической биологии стоимость разработок становится достаточно низкой, а реализация проектов может занимать всего несколько месяцев.

Бессилие ВОЗ и БРИКС

"Из приведенных выше фактов становится очевидно, что существующая международная архитектура обеспечения биологической безопасности несовершенна и не отвечает текущему уровню вызовов и угроз", — отметила глава Роспотребнадзора.

При этом, по ее словам, анализ существующей глобальной архитектуры обеспечения биологической безопасности ясно показывает, что ни международные организации, такие как ВОЗ и МЭБ, ни межстрановые или региональные объединения (АСЕАН, БРИКС) не способны в полной мере обеспечить эффективное реагирование на глобальные угрозы в этой области.

"Более того, многие форматы двусторонних инициатив типа Глобального партнерства по борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ) или программы глобальной безопасности здоровья дискоординируют и без того шаткую международную архитектуру обеспечения био-безопасности, так как подчинены интересам немногочисленной группы стран-доноров", — заявила Попова.

Она подчеркнула, что в этом свете важнейшим международным инструментом обеспечения безопасности и защиты от биоугроз неестественного происхождения остается КБТО.