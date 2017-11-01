ТЮМЕНЬ, 1 ноя — РИА Новости. Исторический парк "Россия — моя история" открылся в Тюмени, интерактивная экспозиция разместилась в здании бывшего музея изобразительных искусств и объединила 30 залов, которые отражают историю династий, политики и культуры разных эпох, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В экспозицию входят четыре масштабных выставки: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия — моя история. 1945-2016". Информация будет подаваться с использованием новейшего мультимедийного оборудования и современных спецэффектов. Исторический парк поможет посетителям заново открыть для себя историю прошлого своей страны и оценить настоящее", — сказал собеседник агентства.

По его словам, каждая из четырех выставок дополнена региональным контентом. Посетителям расскажут, в том числе, об освоении тюменского Севера, основании городов, индустриальном развитии региона, пребывании в Тобольске семьи Романовых. Особое внимание уделено подвигу тюменцев в годы Великой Отечественной войны.

"Нам действительно есть, что показать. Как у любого региона, у Тюменской области есть своя история. Тюмень являлась плацдармом освоения Западной Сибири, и это будет отражено в интерактивном музее. Экспозиция главным образом ориентирована на то, чтобы заинтересовать историей молодежь и школьников. Планируется, что музей будет работать шесть дней в неделю и для большей массы посетителей — бесплатно", — сказал глава региона Владимиром Якушевым.

Проект "Россия — Моя история" стартовал в 2013 году вместе с открытием первой выставки цикла мультимедийных экспозиций, посвященных истории Отечества. Их успех стал отправной точкой для начала масштабного проекта исторических парков. Первый открылся в декабре 2015 года в Москве. В настоящее время проект реализован в Екатеринбурге, Уфе, Волгограде, Якутске, Махачкале и других городах. Идея проекта принадлежит ответственному секретарю Патриаршего совета по культуре епископу Егорьевскому Тихону (Шевкунову). Он реализуется Фондом гуманитарных проектов при поддержке Администрации президента Российской Федерации, ПАО "Газпром" и правительства региона.

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