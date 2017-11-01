В России могут сократить количество писем о штрафах ГАИ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков сообщил, что в начале 2018 года намерен разработать совместно с ГАИ поправки для сокращения количества писем о штрафах.

После внедрения сервиса государственных услуг многие водители начали проверять и оплачивать штрафы в электронном виде, в такой ситуации и "письма счастья" к ним приходят по почте с запозданием, уже после оплаты.

"Сделать такие поправки, которые этот процесс переформатируют следующим образом, "письма счастья" будут высылаться не в течение трех дней, а по истечении 20 дней. Перед тем, как эти письма будут формироваться по базе данных, проверять, кто оплатил, и тем, кто оплатил досрочно в течение 20 дней, это письмо просто не высылается", — сказал Лысаков в среду.

Парламентарий пояснил, что в этой связи уже разговаривал с руководством ГАИ. "С руководством главка разговаривал, они тоже поддерживают эту идею, мы в следующем году вначале сядем за разработку изменений поправок, которые, во-первых, признавали бы факт досрочной оплаты формально как отказ от обжалования", — сообщил Лысаков.

По его словам, выплаты досрочно происходят в 70% случаев. "Получается, те миллиарды, сотни миллиардов в масштабах страны, бюджетных денег, а каждый регион тратит на это деньги… Это две трети всех денег, которые идут на почтовые расходы и которые подпитывают нашу уважаемую Почту России, это деньги на ветер, поэтому это безобразие надо прекращать", — сказал Лысаков.

В этой связи он привел статистику, исходя из которой 61 миллион штрафов был зафиксирован в 2016 году. "У нас 61 миллион штрафов был в 2016 году. Это на 11 миллионов больше, чем в 2015, то есть количество камер растет, количество штрафов растет. Теперь, я думаю, не ошибаюсь, если 61 миллион мы умножаем на стоимость письма, это порядка 50 рублей, то есть счет идет на миллиарды", — пояснил он.

"При этом не менее 70% оплачивают штраф досрочно, а все равно получают письма все, и те, кто досрочно оплатил, и те, кто ждет, когда придет письмо, чтобы иметь 10 дней на обжалование и 60 дней на оплату. 70 дней у него дается на раскачку и так далее. Зачем письмо мне, если я заплатил досрочно? Заплатил, я эту тему уже закрыл", — добавил он.