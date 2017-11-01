Глава Росмолодежи рассказал о работе с российскими соотечественниками

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Слет молодых соотечественников в следующем году может пройти в рамках одного из крупных федеральных молодежных форумов, а сама работа с соотечественниками будет активизирована, заявил руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев на V Слете молодых соотечественников, проживающих за рубежом.

"Мы планируем ряд мероприятий. Сейчас есть мысли о том, чтобы соответствующий форум, слёт молодых соотечественников, проживающих за рубежом, в следующем году провести в рамках одного из наших федеральных форумов. Совершенно точно мы такое мероприятие проведем", — сказал Бугаев.

Он уточнил, что, например в 2015 году такой форум проходил в рамках форума "Балтийский Артек". В число таких форумов также входят "Территория смыслов" и "Таврида".

По словам Бугаева, в планах Росмолодежи на следующий год "есть очень серьезный раздел, связанный с работой с молодыми соотечественниками, которые волею судеб разбросаны по странам, государствам". Речь идет об активизации работы с соотечественниками, проживающими за рубежом.