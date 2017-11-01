Иркутская школьница получила медаль МЧС за спасение из трехлетнего ребенка

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Шестиклассница иркутской школы Валентина Усоева награждена медалью МЧС за спасение малыша: несмотря на перенесенную операцию на сердце, девочка вытащила из ледяной воды трехлетнего ребенка, который упал в реку, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра ведомства.
Инцидент произошел в апреле в селе Бирюльки Качугского района. На берегу реки Лена, которая протекает через населенный пункт, часто проводят время дети. В один из апрельских дней они вышли на самодельный мостик, где рыбачили старшие мальчики, вдруг самый младший ребенок поскользнулся и упал в воду.
Валя, решив действовать, спустилась в ледяную реку, дотянулась до ребенка и вытолкнула его на берег, после чего взяла на руки и понесла к дому.
Отмечается, что девочка ранее перенесла операцию на сердце. У нее в семье подрастают пять братьев, и любой из них, уверена героиня, поступил бы так же.