Иркутская школьница получила медаль МЧС за спасение из трехлетнего ребенка

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Шестиклассница иркутской школы Валентина Усоева награждена медалью МЧС за спасение малыша: несмотря на перенесенную операцию на сердце, девочка вытащила из ледяной воды трехлетнего ребенка, который упал в реку, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра ведомства.

"Валя Усоева отличилась, спасая из реки трехлетнего малыша. За смелость девочка отмечена ведомственной наградой МЧС России "За спасение погибающих на водах", которую вручил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в апреле в селе Бирюльки Качугского района. На берегу реки Лена, которая протекает через населенный пункт, часто проводят время дети. В один из апрельских дней они вышли на самодельный мостик, где рыбачили старшие мальчики, вдруг самый младший ребенок поскользнулся и упал в воду.

"Мы все растерялись, начали кричать, звать на помощь, но никого из взрослых поблизости не было. Мальчики кидали ему удочку, но малыш не мог за нее ухватиться. Он барахтался в воде, захлебывался, и его уже относило течением. Я понимала, что Тема не продержится долго и может утонуть", — вспоминает героиня.

Валя, решив действовать, спустилась в ледяную реку, дотянулась до ребенка и вытолкнула его на берег, после чего взяла на руки и понесла к дому.

Отмечается, что девочка ранее перенесла операцию на сердце. У нее в семье подрастают пять братьев, и любой из них, уверена героиня, поступил бы так же.