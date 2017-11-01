ФАС не ожидает роста цен на жизненно важные лекарства в следующем году

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не прогнозирует в следующем году рост цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), говорится в сообщении ведомства.
При этом ведомство видит риски сильного роста бюджетных расходов на закупку лекарств из-за несовершенства ГРЛС. Использование текущей информации реестра может привести к монополизации рынков лекарственных препаратов, искажению расчетов референтных цен, считает ФАС.
"Таким образом, без предварительной работы Минздрава России по установлению эквивалентности лекарственных препаратов в каталоге лекарственных средств, который будет использоваться заказчиками, использование системы ИАС может не только существенно исказить расчеты референтных цен, но и привести к снижению конкуренции на торгах и повышению бюджетных расходов на закупку лекарственных средств", — утверждает Шаравская.