ФАС не ожидает роста цен на жизненно важные лекарства в следующем году

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не прогнозирует в следующем году рост цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), говорится в сообщении ведомства.

"В связи с запросами СМИ и распространением искаженной информации о росте цен на лекарственные препараты с 2018 года ФАС России сообщает, что не прогнозирует рост цен на лекарственные препараты: антимонопольный орган обращал внимание общественности на существующие риски увеличения расходов бюджетных средств на закупку лекарственных препаратов в связи с несовершенством Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС)", — говорится в сообщении.

При этом ведомство видит риски сильного роста бюджетных расходов на закупку лекарств из-за несовершенства ГРЛС. Использование текущей информации реестра может привести к монополизации рынков лекарственных препаратов, искажению расчетов референтных цен, считает ФАС.

"Сейчас информация о лекарствах в ГРЛС, который служит основой Информационно-аналитическая системы (ИАС), не унифицирована, содержит многочисленные технические ошибки, а лекарственные формы и дозировки не сгруппированы в эквивалентные группы", — приводятся слова заместителя начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежды Шаравской.

"Таким образом, без предварительной работы Минздрава России по установлению эквивалентности лекарственных препаратов в каталоге лекарственных средств, который будет использоваться заказчиками, использование системы ИАС может не только существенно исказить расчеты референтных цен, но и привести к снижению конкуренции на торгах и повышению бюджетных расходов на закупку лекарственных средств", — утверждает Шаравская.