В Москве может появиться справочный чат-бот

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Правительство Москвы изучает возможность внедрения справочного чат-бота, который будет отвечать горожанам на их вопросы о работе госучреждений, получении городских услуг и расписании движения транспорта, заявил журналистам глава столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
По его словам, в настоящее время на основании обращений граждан происходит процесс структурирования запросов, в том числе и о том, "как будет работать МФЦ в воскресенье или праздничные дни".
В настоящее время в столице действует два чат-бота, один из которых помогает москвичам записываться на прием к врачу в режиме онлайн.