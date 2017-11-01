В Москве может появиться справочный чат-бот

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Правительство Москвы изучает возможность внедрения справочного чат-бота, который будет отвечать горожанам на их вопросы о работе госучреждений, получении городских услуг и расписании движения транспорта, заявил журналистам глава столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

"В настоящий момент количество запросов и обращений жителей к городу растёт. Их миллионы. Мы не можем напротив них поставить такое же количество людей… Поэтому мы сейчас обучаем этих ботов доставать знания из базы знаний и отвечать гражданину на появляющийся у него вопрос. Это процесс, растянутый во времени, он будет постепенно развиваться. Мы сейчас экспериментируем на записи к приему к врачу, дальше — пойдем дальше и будем помогать в разных сферах, чтобы робот помогал человеку отвечать на запросы: быстрее, качественнее, и "двадцать четыре на семь", — сказал Ермолаев.

По его словам, в настоящее время на основании обращений граждан происходит процесс структурирования запросов, в том числе и о том, "как будет работать МФЦ в воскресенье или праздничные дни".

В настоящее время в столице действует два чат-бота, один из которых помогает москвичам записываться на прием к врачу в режиме онлайн.