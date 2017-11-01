Москалькова ходит по росе и делает добрые дела, чтобы оставаться в форме

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призналась, что сохранять хорошую форму ей помогают добрые дела и хождение босиком по снегу и росе, об этом омбудсмен рассказала журналистам в среду на открытии выставки "50 плюс: все плюсы зрелого возраста".

"Я много работаю над собой. Я зимой хожу босиком по снегу, летом — по росе. Я стараюсь максимально делать добрые дела, потому что эта энергия дает тебе новый импульс для полезных и правильных дел", — поделилась омбудсмен.

Москалькова также рассказала, что в ее комплекс оздоровления обязательно входят обливания холодной водой и чистки организма: как физические, так и энергетические.

"Я один раз в год занимаюсь очищением организма, когда четыре дня я отключаюсь от питания и пытаюсь почистить печень теми народными средствами и с помощью специалистов, которые мне помогают. Я занимаюсь очищением энергетического тела с помощью простых упражнений, которые позволяют энергетический мусор очистить", — сообщила уполномоченный.