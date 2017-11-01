Москалькова просит активно работать по делу заявившего о преследовании геев

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к руководству Следственного комитета (СК) РФ по поводу недостаточной активности следствия в деле Максима Лапунова, рассказавшего об издевательствах в чеченской тюрьме, и попросит возбудить уголовное дело и предоставить ему государственную защиту.
Омбудсмен сообщила, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, и следствие разыскивает свидетелей, о которых рассказал Лапунов. По словам Москальковой, их до сих пор не нашли из-за недостаточной активности следствия в этом деле.
"Я этот вопрос буду докладывать руководству Следственного комитета РФ. На мой взгляд, имеются все основания для возбуждения уголовного дела и предоставления Максиму Лапунову государственной защиты", — заявила журналистам уполномоченный.