Москалькова просит активно работать по делу заявившего о преследовании геев

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к руководству Следственного комитета (СК) РФ по поводу недостаточной активности следствия в деле Максима Лапунова, рассказавшего об издевательствах в чеченской тюрьме, и попросит возбудить уголовное дело и предоставить ему государственную защиту.

Ранее СМИ сообщили, что переехавший в Грозный два года назад житель Омска Максим Лапунов подал в Следственный комитет заявление о преследованиях геев в Чечне. Кроме того, молодой человек, как сообщалось, публично на пресс-конференции рассказал о применявшихся к нему пытках. Как сообщал СПЧ, Следственный комитет начал доследственную проверку по этому заявлению. Москалькова же заявляла, что держит эту ситуацию на особом контроле.

Омбудсмен сообщила, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, и следствие разыскивает свидетелей, о которых рассказал Лапунов. По словам Москальковой, их до сих пор не нашли из-за недостаточной активности следствия в этом деле.

"Я этот вопрос буду докладывать руководству Следственного комитета РФ. На мой взгляд, имеются все основания для возбуждения уголовного дела и предоставления Максиму Лапунову государственной защиты", — заявила журналистам уполномоченный.