Москалькова предложила отнести к проступкам все нетяжкие преступления

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила распространить понятие уголовного проступка в законопроекте Верховного суда РФ на все преступления небольшой тяжести.

Ранее Верховный суд представил на рассмотрение Госдумы законопроект, вводящий понятие "уголовный проступок" как промежуточную категорию между административным нарушением и уголовным преступлением. Под это понятие подпали 80 преступлений небольшой тяжести, за которые закон не предусматривает лишения свободы, например незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность.

"Это очень хороший шаг вперед для гуманизации уголовно-процессуальной деятельности, но мне кажется, что можно было бы его расширить и все составы, отнесенные к преступлениям небольшой тяжести, отнести к категории уголовных проступков", — сообщила Москалькова журналистам в среду.

Омбудсмен отметила, что судимость препятствует нормальной жизни людей: мешает в трудоустройстве, получении кредитов и даже установлении межличностных контактов. Уполномоченный отметила, что данный закон будет иметь обратную силу и в случае принятия снимет судимость с тех граждан, которые ранее были осуждены по этим статьям.