Роспотребнадзор проведет проверки алкоголя перед новогодними праздниками

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Правительство РФ поручило Роспотребнадзору и ряду других надзорных ведомств провести внеплановые проверки производителей и продавцов шампанского, коньяков и бренди, рассказала РИА Новости глава службы Анна Попова.

"Здесь будет участие всех ведомств, потому что задача общая и у каждого есть свои полномочия в этой сфере. Мы будем проверять в части безопасности продукции, которая представлена на рынках, для обеспечения здоровья россиян", — рассказала Попова.

По данным Роспотребнадзора, в проверках примут участие Росалкогольрегулирование, Роскачество, МВД и Генпрокуратура.

"Учитывая, что мы последние несколько лет стали в 18 раз реже ходить по точкам, которые реализуют продукты питания и не только продукты питания, очень важно провести такую рядовую проверку перед массовыми мероприятиями, перед Новым годом, когда люди закупают продукты питания на длительный период в большом количестве", — добавила она.

По данным Поповой, в России выявляется меньше неудовлетворительных проб алкоголя по сравнению с "мировой тенденцией", но тем не менее, нужно стремиться к полному освобождению рынка от некачественной продукции.