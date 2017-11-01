МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. При принятии законов необходимо учитывать мнение широких слоев общества, людей с разными культурными традициями и вероисповеданиями, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"При принятии законов важно учитывать мнение широких слоев общества: людей с разными культурными традициями и вероисповеданиями. Только через всестороннее обсуждение, диалог с экспертным сообществом, институтами гражданского общества, конфессиями законы получают широкую поддержку", — сказал Володин, выступая на открытии XXI Всемирного русского народного собора на тему: "Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития".

Он отметил, что важно идти по пути развития и диалога. "Эта задача решается на основе демократического выбора и принципов социальной ответственности и социальных гарантий", — добавил Володин.

"Мы должны научиться ценить и оберегать существующее жизнеустройство. Понимать, как в этом жизнеустройстве выражаются наши базовые ценности: семья, вера, сплоченность, Родина. И конечно – справедливость, недостаток которой может вносить в общество раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов и, в конечном счете, разрушать, казалось бы, незыблемые устои государственности", — подчеркнул спикер Госдумы.