Роскомнадзор разъяснил "анонимайзерам" требования нового закона

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров разъяснил требования вступившего в силу закона, по которому владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны будут блокировать в России доступ к ресурсам из реестра запрещенных сайтов.
18.3%Да, доступ к запрещенным сайтам надо закрыть полностью
59.1%Нет, пользователи все равно найдут способы зайти на нужные сайты
22.6%Мне все равно, я и так ими не пользовался(лась)
Кроме того, закон возлагает на операторов поисковых систем обязанность прекратить на территории РФ выдачу ссылок на заблокированные в стране ресурсы.
Жаров отметил, что подтверждает максимальную открытость Роскомнадзора для комментариев по любому информационному поводу, относящемуся к компетенции ведомства, и надеется на взаимность.