Роскомнадзор разъяснил "анонимайзерам" требования нового закона

Человек работает на планшетном компьютере. Архивное фото

Человек работает на планшетном компьютере. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров разъяснил требования вступившего в силу закона, по которому владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны будут блокировать в России доступ к ресурсам из реестра запрещенных сайтов.

Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров. Поддерживаете? Да, доступ к запрещенным сайтам надо закрыть полностью

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59.1% Нет, пользователи все равно найдут способы зайти на нужные сайты

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"Роскомнадзор направляет проксирующему сервису VPN или "анонимайзеру" требование о подключении к ФГИС с целью ограничения доступа к запрещенным в РФ интернет-ресурсам, на подключение дается 30 дней. Если данное требование не исполняется через 3 дня, Роскомнадзором может быть принято решение об ограничении доступа к соответствующему сервису", — приводятся слова Жарова на сайте ведомства.

Кроме того, закон возлагает на операторов поисковых систем обязанность прекратить на территории РФ выдачу ссылок на заблокированные в стране ресурсы.

Жаров отметил, что подтверждает максимальную открытость Роскомнадзора для комментариев по любому информационному поводу, относящемуся к компетенции ведомства, и надеется на взаимность.