В Екатеринбурге назвали ситуацию с долгами адвокатам неэтичной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев написал письмо президенту адвокатской палаты Свердловской области Андрею Митину и председателю президиума Свердловской областной коллегии адвокатов Игорю Михайловичу, в котором назвал отказ предоставлять защитников по назначению из-за долгов противоречащим здравому смыслу и профессиональной этике.

Как сообщалось, адвокатская палата Свердловской области заявила, что с 1 ноября не будут предоставляться защитники по назначению из-за долгов региональных ГУМВД и управления судебного департамента. В частности, как отмечают адвокаты, по состоянию на 24 октября первое ведомство было должно свыше 6,9 миллиона рублей за услуги назначаемых адвокатов, а второе — более 14,9 миллиона рублей. В этих ведомствах РИА Новости рассказали, что задолженности будут выплачены.

"Решение президиума Свердловской областной коллегии адвокатов от 26 октября 2017 года о рекомендации адвокатам не выполнять с 1 ноября 2017 года заявки судов на участие адвокатов в качестве защитников… и решение совета адвокатской палаты Свердловской области от 26 октября 2017 года, не только поддержавшего решение президиума, но и предупредившего всех адвокатов области о привлечении их к дисциплинарной ответственности за невыполнение данных рекомендаций, вызывает удивление неконструктивностью позиции, противоречащей не только профессиональной этике адвоката, но и здравому смыслу, и фактическому положению дел", — написал Дементьев в письме, которое цитирует пресс-служба облсуда.

По словам председателя суда, задолженность возникла в связи с изменением порядка оплаты услуг адвокатов, а сразу отрегулировать все организационные вопросы не удалось. Дементьев назвал это временными сложностями. "На 11,9 миллиона рублей подана заявка, средства поступят в ближайшие дни и будут перечислены по назначению", — подчеркнул Дементьев.

"Принятые руководящими органами адвокатской палаты Свердловской области и Свердловской областной коллегией адвокатов решения, какими бы мотивами они не были продиктованы, по своей сути являются не просто демаршем или призывом к забастовке с привлечением внимания средств массовой информации, а осознанными и целенаправленными действиями по оказанию противодействия осуществлению правосудия в уголовном судопроизводстве в нашей области, грубому нарушению прав подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных на защиту и рассмотрение дел и судебных материалов в разумные сроки, что не может быть воспринято, понято и одобрено", — отметил председатель суда.