Спикер Госдумы призвал не романтизировать революцию

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что недопустимо романтизировать революции и героизировать людей, свергающих законные правительства и обрекающих свои народы на бессмысленные страдания.

"Революции – это в первую очередь насильственный захват власти. Недопустимо романтизировать революции и героизировать людей, свергающих законные правительства, обрекающих свои народы на бессмысленные страдания. В сознании большинства граждан революционность превращается в синоним ангажированности, преступности и отсталости", — сказал Володин, выступая на открытии XXI Всемирного Русского Народного Собора на тему: "Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития".