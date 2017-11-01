На границе Крыма с Украиной восстановили работу пунктов пропуска

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Работа всех трех пунктов пропуска на российско-украинском участке границы в Крыму восстановлена на въезд и на выезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ РФ.

Как ранее сообщалось, работа всех трех пунктов пропуска на российско-украинском участке границы в Крыму была приостановлена в среду утром из-за технических неполадок.

"Все три пункта пропуска на границе Крыма и Украины, которые ранее временно приостановили свою работу из-за технических неполадок, работают в обычном режиме", — сообщили в пресс-службе.