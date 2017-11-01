Национальная медиа группа опровергла слухи о покупке петербургского издания

Вид на Исааккиевский собор с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Исааккиевский собор с пляжа Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. "Национальная медиа группа" опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что холдинг якобы планирует купить газету "Деловой Петербург".

Накануне в СМИ появилась информация о том, что совладелец и главный редактор петербургской газеты "Делового Петербург" Максим Васюков получил предложение продать издание. Отмечалось, что газету может купить холдинг "Национальная медиа группа" Юрия Ковальчука. В свою очередь "Новая газета в Петербурге" сообщила, что покупкой сайта "Фонтанка" и издания "Деловой Петербург" заинтересовался бизнесмен Евгений Пригожин. Однако сам Пригожин позже опроверг РИА Новости эту информацию.

"Национальная Медиа Группа официально заявляет о том, что вышедшая накануне в ряде СМИ информация о покупке газеты "Деловой Петербург" является недостоверной. Покупка газеты "Деловой Петербург" не входит в стратегические планы НМГ", — говорится в заявлении, распространенном в среду.