Кузнецова выясняет ситуацию с работающими в Китае детьми

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что аппарат омбудсмена после гибели 14-летней модели из Перми выясняет, могли ли другие дети оказаться в КНР без нужных документов, запрошено консульство в Шанхае.

На прошлой неделе 14-летняя российская модель из Перми скончалась в одной из больниц Шанхая. В пермском модельном агентстве сообщали, что причиной смерти стал менингит, а в понедельник консул Генконсульства РФ в Шанхае Андрей Куликов заявил РИА Новости, что смерть произошла от полиорганной недостаточности. Пермские следователи после гибели девушки возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Мы с самого начала в курсе ситуации, сейчас СК ведет проверку… в ближайшее время, когда будут проведены необходимые медицинские и следственные действия, будет понятно, на каком основании ребенок, не достигший 14 лет, оказался за границей, кто заключал договор, почему не оказалось тех документов, которые обеспечивают медицинскую помощь и иные формы помощи", — сказала Кузнецова журналистам во Владивостоке.

"Важный вопрос для нас – сколько еще детей на основании таких же документов с этим же агентством или другим похожим находятся там и, возможно, оказались в подобной ситуации. Мы направили запрос в российское консульство в Шанхае, думаю, в ближайшее время получим ответ", — добавила она.