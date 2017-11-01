В Москве пройдет фестиваль "День народного единства"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Гостям фестиваля "День народного единства" представится возможность побывать в десятках российских регионов, не покидая центра Москвы, сообщает сайт mos.ru.
С 4 по 6 ноября 80 компаний и индивидуальных предпринимателей предложат горожанам изделия народных промыслов, товары для украшения дома, осенние аксессуары и самые вкусные продукты со всей страны — от башкирского меда до дальневосточных креветок.
Гости торговой зоны на площади Революции смогут раньше других москвичей начать подготовку к Новому году. Предприятие из Вербилок (Московская область) предложит посетителям фарфоровые елочные украшения, а также кружки и настенные тарелки с изображениями собаки — символа 2018 года. Также в ассортименте будут представлены фарфоровые сервизы, заварочные чайники, чайные и кофейные пары и статуэтки. Цены на сувениры начинаются от 150 рублей.
Сладкоежки смогут выбрать в торговых шале настоящий башкирский мед, знаменитые тульские пряники в цветной глазури и с разными начинками и другие оригинальные сладости.
Самыми необычными товарами станут народные музыкальные инструменты: якутские и хакасские варганы, алтайские, а также белорусские окарины, русские флейты и гусли.
Площадка на Новом Арбате предложит гостям товары Юго-Запада страны: кубанскую керамику, корзины, изделия из дерева, национальные костюмы и специальную коллекцию украшений с традиционными южными орнаментами. Из Дагестана привезут работы кубачинских мастеров — оригинальные вазы и конфетницы из металла. Также на Новом Арбате посетители найдут экзотическое варенье и сборы полезных горных трав.