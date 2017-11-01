Мать-одиночку освободили из СИЗО после заступничества омбудсмена Кузнецовой

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест мать-одиночку Екатерину Краснихину, обвиняемую в растрате 146 миллионов рублей, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Ранее за Краснихину вступилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Обвиняемая обратилась к ней после рождения ребенка.

"Следователь обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест. Суд ходатайство удовлетворил", — сказала она, уточнив, что срок домашнего ареста установлен до 28 ноября.

Как писала газета "Коммерсанта", бывшая топ-менеджер компании "Бердяуш" Краснихина обвиняется в растрате средств компании, владельцем которой является сын генпрокурора России Артем Чайка. По версии обвинения, оказавшись под следствием, несмотря на беременность и последующие роды, Краснихина снимала и выводила за границу средства.

Защита Краснихиной полагает, что в ее действиях не было ничего криминального, однако следствие уже проверяет ее и других предполагаемых членов преступной группы на причастность к хищениям в РЖД и при дорожном строительстве в Челябинской области, отмечала газета.