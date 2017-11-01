Эксперты сравнили поведение либералов и консерваторов в соцсетях

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Эксперты компании Brand Analytics проанализировали аккаунты в соцсетях публицистов либеральных и консервативных взглядов и выяснили, сколько они пишут постов, и о чем чаще всего спорят в комментариях.

В исследовании "Журналистская этика в социальных медиа" аналитики поставили задачу выявить долю разжигающих рознь, негативных и нецензурных постов и комментариев в публикациях лидеров мнений условно-либеральной (39 аккаунтов) и условно-консервативной групп (21 аккаунт).

Согласно материалам исследования, 39 авторов-либералов опубликовали более 34 212 постов и комментариев, тогда как в 21 аккаунтах консерваторов было опубликовано 9345 сообщений. Таким образом, в среднем один автор либеральных взглядов публикует порядка 300 постов и комментариев в месяц, тогда как публицист-консерватор — 148 постов и комментариев.

При этом представители обеих групп больше всего любят спорить в комментариях: у либералов на такой вид контента приходится 55,6%, у консерваторов — 46,7%. Происходит это в достаточно корректной форме — у первых 3,3 % нецензурных сообщений, у вторых — 1%. И там, и там доля резко негативных высказываний не доходит до одного процента.

Большинство дискуссий ведутся вокруг политических тем. К международной повестке чаще обращаются авторы-консерваторы — эти темы встречаются в сообщениях 85,7% консервативных журналистов, тогда как среди либералов международным проблемам уделяют внимание 19,4% авторов. Вторых больше волнует внутренняя политика и отношения России с соседями. Так, о событиях на Украине за период исследования хотя бы в одном сообщении высказалось 90,5% либеральных журналистов.

"В целом можно отметить, что темы обсуждений, ироничность и сдержанность публикаций, эмоциональное восприятие событий скорее равномерно в обеих анализируемых группах. Да, это обсуждения разных точек зрения и зачастую с противоположных взглядов, но в медиа-сообществе, все-таки, намного больше общего, чем, похоже, сами участники дискуссий готовы признавать", — говорится в релизе Brand Analytics.

Среди наиболее активных авторов либеральных взглядов аналитики выделяют Олега Кашина, Божену Рынску и Алексея Венедиктова. Среди консерваторов — Владимира Соловьева, Захара Прилепина и Дмитрия Стешина. Основная площадка для либералов — Facebook, где опубликовано 54% сообщений от анализируемых авторов. Консерваторы предпочитают Twitter — 60% их контента размещено на этой платформе.