Роспотребнадзор поддержал идею запретить "сухой алкоголь"

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Возможный запрет продажи "сухого алкоголя" очень важен для здоровья населения, поскольку станет барьером для опасных, неизученных веществ, которые завозят в Россию, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы считаем, что этот законопроект очень важен, во-первых, потому что он защищает россиян от дополнительных рисков и угроз, а во-вторых, это будет первый, я надеюсь, закон, который запретит неизвестное, неизученное нечто, что несет риски для здоровья", — сказала Попова.
"Это будет первый закон, который запретит опасную для россиян продукцию еще на входе в страну", — добавила она.
Как ранее поясняло правительство, одним из основных рисков продажи "сухого алкоголя" является то, что дозировка и способ его употребления могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Таким образом, порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья.