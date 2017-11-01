Роспотребнадзор поддержал идею запретить "сухой алкоголь"

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Возможный запрет продажи "сухого алкоголя" очень важен для здоровья населения, поскольку станет барьером для опасных, неизученных веществ, которые завозят в Россию, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Госдума перенесла на 8 ноября рассмотрение в первом чтении законопроекта о запрете производства и оборота "сухого алкоголя".

"Мы считаем, что этот законопроект очень важен, во-первых, потому что он защищает россиян от дополнительных рисков и угроз, а во-вторых, это будет первый, я надеюсь, закон, который запретит неизвестное, неизученное нечто, что несет риски для здоровья", — сказала Попова.

"Это будет первый закон, который запретит опасную для россиян продукцию еще на входе в страну", — добавила она.

Документ, внесенный правительством, дополняет закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя понятием "порошкообразная спиртосодержащая продукция" и вводит запрет на ее производство и оборот. Под такой продукцией будет пониматься пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащая в своем составе этиловый спирт.

Как ранее поясняло правительство, одним из основных рисков продажи "сухого алкоголя" является то, что дозировка и способ его употребления могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Таким образом, порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья.