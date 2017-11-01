Матвиенко не исключила референдума о захоронении Ленина

Дети перед входом в Мавзолей В. И. Ленина. Архивное фото

Дети перед входом в Мавзолей В. И. Ленина. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что захоронение Ленина рано или поздно произойдет, и по этому поводу можно было бы провести референдум, но вместе с тем она убеждена, что в настоящее время этот вопрос трогать не надо.

Вопрос захоронения основателя советского государства обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции 2017 года.

"Еще один очаг противостояния стране не нужен. И поэтому, я думаю, будет найден какой-то спокойный, неконфликтный способ решения этой проблемы. Может быть, путем референдума, что позволит выявить мнение большинства граждан. Но это будет не сегодня и не завтра", — заявила Матвиенко в интервью газете "Аргументы и факты".

Она убеждена, что "идти напролом, ломать через колено в таких вопросах нельзя".

"Ленин на Красной площади – это тоже часть нашей истории… Уверена, когда-то перезахоронение произойдет. Его следует осуществить тогда, когда общество придет к консенсусу по этой теме. Пока же есть еще целое поколение, для которого имя Ленина значит очень многое. Эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям, идеалам, которые они пронесли через всю свою жизнь", — отметила Матвиенко.

Ранее Ксения Собчак, объявившая о решении баллотироваться на выборах президента России, заявила, что в случае своего избрания на данный пост первым делом примет указ о том, чтобы убрать тело Ленина с Красной площади.

В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи.

Президент страны Владимир Путин также высказывался по этому вопросу. Глава государства заявлял, что к вопросу о захоронении Ленина нужно подходить аккуратно, по его мнению, не стоит предпринимать шагов, разделяющих общество.