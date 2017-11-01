В Санкт-Петербурге и Москве за Собчак готовы проголосовать 16% избирателей

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. За телеведущую Ксению Собчак, заявившую о намерении участвовать в выборах президента России, могли бы проголосовать около 8% избирателей страны, при этом в Москве и Петербурге уровень потенциальной поддержки вдвое выше, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Имя телеведущей, как показал опрос, известно практически всем совершеннолетним россиянам (98%).

"Уровень допустимого голосования за Собчак – 8% среди слышавших о ней… Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга потенциальная поддержка выше – 16%", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Как уточнили социологи, такова доля тех, кто сказал, что "допускает для себя возможность отдать голос за Собчак на президентских выборах". Среди молодых людей до 35 лет проголосовать за нее могли бы 12%, следует из результатов опроса.

Большинство (89%) участников сказали, что не допускают для себя возможности поддержать Собчак на выборах президента.

Более половины (57%) слышавших о ней респондентов считают целью Собчак самопиар и стремление получить дополнительную известность. Значительно реже в ее намерении баллотироваться участники опроса усматривают политические мотивы: 4% полагают, что она стремится занять пост президента, а 11% — что планирует обозначить оппозиционную программу по развитию страны. Как считает каждый десятый, цель Собчак на этих выборах – "собрать со спонсоров и сторонников деньги".

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведён 21-22 октября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.