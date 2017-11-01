В России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Закон о запрете использования анонимайзеров для захода на заблокированные интернет-ресурсы вступил в силу в России.

Документ, подписанный в июле президентом России Владимиром Путиным, обязывает владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов блокировать доступ к ресурсам, попавшим в "черный список" Роскомнадзора, в ином случае они сами окажутся заблокированы. Операторы поисковиков, в свою очередь, должны отключить показ ссылок на заблокированные ресурсы.

По сведениям Роскомнадзора, сейчас на постоянной основе заблокированы около 86 тысяч сайтов. На большинстве из этих ресурсов (81,5 тысячи) публиковались сведения то детской порнографии, наркотиках, самоубийствах, онлайн-казино, взрывчатых веществах. При этом "пиратских ресурсов" в списке всего 1,8 тысячи. Блокировки, по словам главы ведомства Александра Жарова, обходят не более 7-10% россиян.

Как считает замминистра связи Алексей Волин, запрет сократит число пользователей анонимайзеров и VPN-сервисов, хотя и не устранит проблему полностью. В то же время, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что закон невозможно реализовать.

Часто VPN-сервисами и подобными технологиями пользуются не только частные лица, но и компании, чтобы защитить передаваемую информацию. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что в документе сделана оговорка для шифрования сетей юрлиц, использующих эти сервисы в корпоративных целях.

В Институте развития интернета (ИРИ) отметили, что закон перед принятием отредактировали согласно требованиям отрасли.