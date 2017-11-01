В России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Закон о запрете использования анонимайзеров для захода на заблокированные интернет-ресурсы вступил в силу в России.
По сведениям Роскомнадзора, сейчас на постоянной основе заблокированы около 86 тысяч сайтов. На большинстве из этих ресурсов (81,5 тысячи) публиковались сведения то детской порнографии, наркотиках, самоубийствах, онлайн-казино, взрывчатых веществах. При этом "пиратских ресурсов" в списке всего 1,8 тысячи. Блокировки, по словам главы ведомства Александра Жарова, обходят не более 7-10% россиян.
Часто VPN-сервисами и подобными технологиями пользуются не только частные лица, но и компании, чтобы защитить передаваемую информацию. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что в документе сделана оговорка для шифрования сетей юрлиц, использующих эти сервисы в корпоративных целях.
В Институте развития интернета (ИРИ) отметили, что закон перед принятием отредактировали согласно требованиям отрасли.