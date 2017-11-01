Торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией хотят запретить бессрочно

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор рассчитывает на бессрочный запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, правительство может принять такое решение в ближайшее время, заявила глава ведомства Анна Попова в интервью РИА Новости.

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток с 23 декабря 2016 года после массовых отравления в ряде регионов поддельным косметическим средством "Боярышник". Затем действие запрета неоднократно продлялось — в октябре срок продления составил 180 суток.

"Летом этого года внесены изменения в законодательство Российской Федерации — полномочиями по ограничению реализации того или иного вида продукции наделено правительство Российской Федерации, поэтому, я уверена, что решение о регулировании торговли спиртосодержащей продукцией будет принято в ближайшей перспективе. Я надеюсь, что это будет бессрочный запрет", — сказала Попова.

Запрет распространяется на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции.