"Колян, толкни Землю к лету", или Как накачать мышцы без тренажеров

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Известно, что Лев Толстой занимался воркаутом. В его усадьбе в Ясной Поляне сохранились турник и брусья, с их помощью "солнце русской литературы" поддерживал себя в форме. Сегодня классик мог бы возглавить одну из групп, которые предпочитают обычную перекладину во дворе дорогим абонементам в фитнес-клуб. Корреспондент РИА Новости посетил тренировку поклонников воркаута, разобрался, чем он отличается от обычных подтягиваний, узнал, есть ли у отжиманий философия, и в меру своих сил поучаствовал в процессе.

И в дождь, и в снег

Вечером в припорошенном первым снегом парке Победы в Москве группа молодых людей занимается на спортивной площадке. Один из них заканчивает очередную "сотку" отжиманий. Друзья подбадривают: "Колян, давай, толкни Землю к лету!" И Колян толкает.

Само название "воркаут" — английское, в переводе — "активная тренировка". В начале нулевых молодежь бедных американских пригородов, устав от наркотиков и уличных драк, придумала себе развлечение — качать мышцы на всем, что попадется под руку: фонарных столбах, автобусных остановках и парапетах. В итоге — рельефные тела, а из вложений — только собственный вес, земное притяжение и сила воли. Позднее к бесплатному уличному фитнесу приобщились и завсегдатаи модных спортзалов, а сам воркаут, преодолев океан, оформился в полноценную субкультуру уже в России. И дело тут не только в дешевизне и доступности…

Спорт или не спорт?

Тренировка начинается с разминки. Оглядев корреспондента с ног до головы, воркаутеры выносят вердикт: самый начальный уровень. Подтягивания, отжимания и приседания. Первое упражнение называется "лесенка". После одного отжимания следует секунда отдыха, после двух — две, после трех — три, и так до десяти. Затем это же упражнение в обратном порядке — от десяти к одному. После пяти "ступеней" уже хочется сесть и перевести дух, но воркаутеры настаивают — оставаться в упоре лежа нужно до самого конца. В общей сложности за один подход предполагается сделать 110 отжиманий. У автора хватило сил лишь на 2/3 от нужного количества. Остальные участники тренировки отработали по полной.

© Фото : Егор Николаев Антон Кучумов во время тренировки в Нескучном саду © Фото : Егор Николаев Антон Кучумов во время тренировки в Нескучном саду

Антон Кучумов — один из идеологов воркаута в России. По его словам, это не просто упражнения на спортивной площадке, а полноценная субкультура со своими принципами.

"Главное в воркауте — это стремление каждого участника помочь другим интересующимся, причем не только советом, но и делом. У нас есть много ребят, которые на свои деньги строят площадки для воркаута", — рассказывает Антон.

Кучумов запустил программу "Стодневный воркаут", по которой занимается около 25 тысяч человек из 41 страны и 689 городов. Средний возраст участников — 28 лет, максимальный — 68. Всего же, по его словам, в России сейчас занимается около ста тысяч воркаутеров, хотя интерес к этой субкультуре значительно выше — в самых популярных группах "ВКонтакте" более миллиона подписчиков.

© Фото : Егор Николаев Антон Кучумов на брусьях (справа) © Фото : Егор Николаев Антон Кучумов на брусьях (справа)

По словам Антона, можно выделить три основных принципа воркаута. Первый: каждый учит каждого. Второй: единственный твой конкурент — это ты. "Воркаут должен быть лишен соревновательной составляющей, это не вид спорта, — убежден Антон. — Ты не должен стремиться к тому, чтобы превзойти кого-то, кроме себя самого". Третий принцип существенно отличает воркаут от походов в тренажерный зал: это совершенно бесплатно. "На улице нет зеркал, здесь не платят за возможность сделать селфи на фоне тренажеров. Каждый приходит и тренируется сам для себя", — говорит Антон. Если самый дешевый абонемент в "качалку" обойдется в тысячу рублей в месяц, то для воркаута хватит минимального набора спортивной одежды по сезону, перекладины и желания.

До и после

Следующее упражнение для новичка — на мышцы пресса. Повиснув на турнике, предстояло поднимать прямые ноги к перекладине. Сначала 10 раз. Собственно, фиаско постигло автора уже на этом этапе. Остальные приступили к подтягиванию колен к груди — по 20 раз. Через минуту отдыха надо повторить упражнение снова в формате "10 + 20".

© Фото : из личного архива Николая Бухольца Николай Бухольц © Фото : из личного архива Николая Бухольца Николай Бухольц

Николаю Бухольцу 27 лет, и сейчас при росте 173 сантиметра он весит 74 килограмма. Именно он "толкал Землю к лету" в начале тренировки. Три года назад, до того, как Николай познакомился с программой Антона Кучумова, его вес был на 26 килограммов больше.

© Фото : из личного архива Николая Бухольца Николай Бухольц на момент начала занятий воркаутом © Фото : из личного архива Николая Бухольца Николай Бухольц на момент начала занятий воркаутом

"Переломным стал случай, когда я поехал к друзьям в Казахстан и мы решили подняться на гору Медео. Там есть лестница из 700 ступенек, и вот я по ней взобраться не смог, дошел только до половины. Именно тогда я понял, что дальше так продолжаться не может, — рассказывает Николай. — В то время, когда я подходил к зеркалу, я не ассоциировал себя с человеком в отражении".

Сейчас он проводит четыре тренировки в день: "Просыпаюсь в пять утра, занимаюсь около получаса, после чего ложусь досыпать. На работу прихожу к 8:30, и уже через час после этого у меня еще одна получасовая тренировка. Я работаю бухгалтером и, если погода позволяет, делаю упражнения на улице. В холодное время года приходится заниматься в архиве. Следующая тренировка у меня в 13:30. Последняя зависит от того, во сколько я ухожу с работы, — обычно я провожу ее за час-полтора до конца рабочего дня". Единственный день, когда Николай не тренируется, — воскресенье.

Начальство, по его словам, с пониманием относится к такому хобби: "Я не ем на работе, так что экономлю час, который обычно выделяют на обед. А коллеги, которые курят, точно проводят больше времени не на рабочем месте, чем я".

© Фото : из личного архива Николая Бухольца Николай Бухольц после трех лет воркаута © Фото : из личного архива Николая Бухольца Николай Бухольц после трех лет воркаута

Однако на этом программа Николая, которая позволила ему похудеть, не заканчивается: "Я ем только по вторникам, четвергам и субботам. Во вторник и четверг я позволяю себе завтракать кашей с фруктами. На ужин я пью напиток, который состоит из лимонных долек, сахара и кипятка. В понедельник, среду, пятницу и воскресенье весь мой рацион состоит из двух чашек такого напитка. По субботам я могу позволить себе расслабиться и съесть кусок мяса". Он никого не призывает повторять этот режим, но уверен, что такой распорядок помог ему похудеть, поскольку даже в периоды, когда он активно занимался спортом, проблемы с лишним весом у него оставались.

Не женское дело?

В финале тренировки, когда неподготовленное тело автора уже с трудом шевелилось, его ждала серия разнообразных планок: боковых, боковых с махом ногами и с поднятием одной ноги. Самой сложной оказалась растянутая планка: руки, вытянутые над головой, упирались в землю, при этом надо стараться, чтобы угол между линией рук и землей был максимально острым.

В июле в Москве состоялся чемпионат мира по воркаут-фристайлу. Среди девушек победу одержала двадцатилетняя россиянка Галя Сидоренко — яркий пример того, что турник совсем не вредит женственности.

"Я начала заниматься на турниках еще в детстве. У меня два старших брата, поэтому я постоянно общалась с мальчиками и умела подтягиваться. С восьмого класса до первого курса института я занималась тхэквондо", — рассказывает Галя.

© Фото : из личного архива Гали Сидоренко Галя Сидоренко © Фото : из личного архива Гали Сидоренко Галя Сидоренко

Показательным воркаутом Галя занимается три с половиной года, и ее неоднократно посещала мысль о том, чтобы завершить выступления: "Бывали ситуации, после которых хотелось все бросить, но я оставалась".

Родители на увлечение Гали реагировали по-разному: "Папа почти всегда одобрял мои занятия. А вот мама изначально была однозначно против. После того, как я однажды в детстве сломала руку, упав с турника, она очень переживала за меня. Но сейчас, почти полгода спустя после моей победы, я знаю, что она гордится мной". "Парни, конечно, всегда поддержат и помогут, если прийти к ним на площадку. Но в то же время в головах остается стереотип о том, что девушка будет "перекачанной", если начнет заниматься на турниках. Отчасти это правда, но я специально выбрала динамичный вид воркаута, который позволяет мне оставаться в форме", — добавляет она.

© Фото : из личного архива Гали Сидоренко Галя Сидоренко © Фото : из личного архива Гали Сидоренко Галя Сидоренко

Тренировка в парке с Николаем и его единомышленниками завершилась уже в полной темноте. На часах было 11 вечера. По завершении корреспондент отправился писать этот текст. По прошествии трех дней ему все еще сложно шевелить руками, беспокоит боль в мышцах. Одно он уяснил для себя точно: воркаут — не та сфера, где можно рвать с места в карьер.