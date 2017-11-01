"Восстал из погреба": что выдумывают алиментщики, чтобы не платить

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Ирина Халецкая. Спрятаться в шкафу или в огороде и даже притвориться мертвым — злостные неплательщики алиментов идут на невероятные уловки, чтобы избежать платежей и встречи с судебными приставами. Но в скором времени сотрудники ФССП смогут их не только найти, но и самостоятельно, без обращения в полицию, задерживать, если перевод денег на содержание детей просрочен более чем на два месяца.

Какие оригинальные способы придумывают алиментщики, как отразится на них новый закон и что станет с системой взыскания долгов, выясняла корреспондент РИА Новости.

Ты слишком рано умер

"Всех алиментщиков можно разделить на три основные группы, — рассказывает бывший сотрудник службы судебных приставов Мария. — Самые отпетые ни в какую не хотят платить, скрываются от приставов. С них нечего взять, потому что нет ни имущества, ни жилья, равно как и постоянного места жительства и работы. Найти этих должников крайне сложно, они прячутся в сомнительных съемных квартирах, бомжуют. Вторая группа — те, кто перебивается нестабильными заработками и платит алименты от случая к случаю. Как правило, это неоднократно судимые граждане, их можно найти, хотя и толку мало. Третьи — порядочные, выплачивают алименты из своей зарплаты".

"Есть и еще одна категория граждан — те, которые в силу разных субъективных причин платить просто не хотят, хотя деньги у них есть, — добавляет Мария. — Например, предприниматели часто по документам получают зарплату не выше, чем прожиточный минимум, а по факту имеют стабильный высокий доход. Либо бывают такие, кто из принципа не желает платить бывшей супруге или супругу".

Отличительная черта неплательщиков алиментов — умение скрываться и путать следы. В практике Марии было немало курьезных случаев, когда должников приходилось буквально доставать из-под земли.

"Работать в небольших поселках интереснее всего — все всех знают. Бдительные соседи зачастую "сдают" уклониста, потому что уже устали от постоянного шума и пьянства за стенкой. В одном из районных центров приставы по наводке пришли в дом, где должник отдыхал с друзьями. Дверь открыл хозяин дома и с взглядом, полным непонимания, заявил, что нашего клиента якобы здесь нет. На просьбы приставов пустить внутрь он радушно согласился, но когда сотрудники попросили открыть погреб, почему-то замешкался, начал выдумывать нелепые оправдания", — рассказывает Мария.

Тем не менее, вспоминает она, под напором приставов мужчина все же открыл погреб: "Внутри было темно и сыро. Посередине лежал человек, скрестив на груди руки. Оказалось, это наш должник — решил прикинуться мертвым. Так приставы его к жизни и вернули".

От отчаяния алиментщики прячутся за диваном, в ванных комнатах, подвалах, иногда даже в шкафах. Один раз приставы пришли к матери должника и точно знали — сын скрывается у нее дома.

"Мать уверяла, что сына давно не видела, где он — не имеет понятия. Долго не соглашалась пустить сотрудников в дом, но в итоге сдалась. Сотрудники осмотрели помещение — и правда, нет человека. Уже собирались уходить, как увидели кроссовки у входной двери. "Чья это обувь?" — спрашивают. "Сына", — отвечает мама. "А в чем же он тогда по улице ходит, если обувь тут?" Женщина на вопрос не нашла что ответить, тогда приставы прошли по квартире еще раз. И тогда нашли алиментщика в шкафу, зарывшегося в шубах", — говорит Мария.

Пристав Сергей работает в системе взыскания долгов уже несколько лет и, по его словам, в маленьком городе приходилось сталкиваться с такими случаями, которые повергали в изумление даже бывалых коллег. Например, сотрудник прибыл к должнику по адресу проживания, дверь открыла пожилая женщина. "Ей задают вопрос: "Знаете ли вы этого гражданина?" Ответ отрицательный, — рассказывает Сергей. — После, казалось бы, стандартной просьбы показать помещение бодрая бабуля изменилась в лице, скинула халат и кинулась в бега. Оказалось, это не бабушка вовсе, а переодетый 40-летний мужчина".

Уклоняются не только мужчины, поясняет пристав: "Пришел по адресу, дверь открыла девушка. После выяснения причины моего визита она говорит: "Молодой человек, вы привлекательны, я приятна, сумма подходящая. Давайте решим вопрос удобным для обоих путем?" Не решили".

Сразу в кандалы

В 2016 году в КоАП появилась норма, которая предусматривает реальную ответственность за неуплату алиментов в течение двух и более месяцев. Введение нормы хорошо сказалось на статистике уплаты задолженностей: по данным ФССП, за год было возбуждено более 10 тысяч дел об административных правонарушениях, уклонисты погасили задолженность на сумму свыше 34 миллионов рублей.

Однако в реализации нормы возникла сложность — должники от приставов скрываются, и протокол об административном правонарушении вручить им не удается. Между тем без этого документа привлечь человека к ответственности не получится, хотя по закону за неуплату ему грозит арест до 15 суток, обязательные работы и штраф в 20 тысяч рублей.

Новый закон, который позволяет судебным приставам задерживать должников по алиментам, по мнению экспертов, сможет изменить ситуацию в системе взыскания. Председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов считает, что закон, скорее всего, упростит процесс задержания должников и сократит их число в обозримом будущем.

"Многие должники не смогут скрываться, так как их быстро смогут найти на месте работы или по месту проживания. Кроме того, изменения позволят разгрузить правоохранительные органы и значительно упростят процедуру задержания — приставам больше не придется для этого обращаться к полицейским", — объясняет он.

При этом в России уже существуют механизмы, которые позволяют влиять на уклонистов, например лишение водительского удостоверения и наложение запрета на выезд за рубеж.

Судебные приставы работают в связке с органами ГИБДД и проводят рейды по вычислению должников по госномерам. "В практике бывали случаи, когда алиментщика останавливали на трассе, а он, поняв, за что ему сейчас придется отвечать, просто уезжал. Чаще всего это обеспеченные люди, со своим автомобилем, которые уклоняются от выплаты по личным соображениям", — вспоминает бывший пристав Мария.

В начале октября правительство России внесло законопроект, предлагающий признавать безвестно отсутствующими должников по алиментам, если их не удалось найти в течение года. Гражданина с таким статусом снимут с регистрационного учета и уволят с работы. Его детям назначат пенсии по потере кормильца. Сейчас законопроект находится на рассмотрении Совета Госдумы.

Однако юрист Николай Безречный уверен, что имеющиеся механизмы не всегда действенны: полиция, следственные органы не занимаются подобными вопросами, поэтому права, которые появились у приставов, положительно отразятся на работе по выявлению уклонистов.

"Возможно, в плане оформления документов у приставов добавится бюрократических сложностей, но важно понимать: алиментщик, после того как получил протокол, продолжает копить долг. А так его можно будет задержать. Но пока механизм не будет отработан на практике, трудно сказать, как он отразится в работе", — считает бывший пристав Мария.

Дознаватели, полномочия которых регламентирует УПК, также состоят в штате службы судебных приставов. Один из таких сотрудников, пожелавший не называть имени, рассказал корреспонденту РИА Новости, что они подключаются к решению вопроса с уклонистами, когда приставы-исполнители уже не могут найти на тех управу. "По закону дознаватели никогда не имели права задерживать алиментщика, но этим занимались, что называется, на наш русский авось. Привозили на собственном транспорте в выходные дни, играли с алиментщиком в шашки до утра, а утром передавали в органы полиции", — сказал источник.

Он добавил, что у дознавателей есть свои оперативные методы, как вытащить должника: "Нужно учитывать, что уклоняются от алиментов чаще всего люди пьющие, неработающие. Например, можно снять деньги, прийти не по форме по адресу, где проживает злостный должник. Дверь откроет его сожительница и, скорее всего, заявит, что благоверного нет дома".

Но стоит дознавателю сказать: "я у него деньги занимал, пришел отдать", подслушивающий рядом уклонист сразу потеряет бдительность и выйдет на порог квартиры.

По ту сторону долга

Больше всего новому законопроекту рады разведенные супруги уклонистов. Анна пытается взыскать алименты с мужа уже второй год. Она рассказала корреспонденту РИА Новости, как на практике выстроен этот процесс.

"В прошлом году он принес справку, что работает на Балашихинском литейно-механическом заводе с зарплатой в три тысячи рублей в месяц. На самом деле он переводчик с испанского языка. Сейчас требует снять запрет на выезд за границу, якобы поедет искать работу в Латинской Америке. Возможно, его стоило бы давно арестовать", — говорит она.

У бывшей жены уже появились подруги по несчастью, которые делятся последними новостями: "Одна девушка рассказывала, что муж не платит уже четыре года. На его официальном месте работы ей говорят, что он в академическом отпуске (все те же четыре года). Но она знает, что он каждый день ходит на работу и исправно получает зарплату, только доказать не может — видимо, он договорился с бухгалтером".

"На прошлой неделе я была в службе судебных приставов, — продолжает Анна. — Приходил мужчина оспаривать запрет на водительские права. Пристав ему говорит: "Зачем вам права, вы же принесли справку, что у вас отнялись ноги и вы не можете работать?" На что мужчина, стоя на своих ногах, бодро заявил: "Как зачем? В больницу ездить".