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Общество

Татарстан направит на оздоровление Волги почти 16 млрд рублей до 2025 года

20:3131.10.2017
(обновлено: 20:32 31.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанкНа реке Волге. Архивное фотоНа реке Волге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КАЗАНЬ, 31 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан разработал региональный приоритетный проект по оздоровлению Волги, в рамках которого до 2025 года на эти цели будет направлено 15,9 миллиарда рублей, сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Фарид Абдулганиев.

"Сформирован региональный приоритетный проект по оздоровлению Волги, в рамках которого до 2025 года предварительно предусмотрено проведение мероприятий на общую сумму 15,9 миллиарда рублей. При этом федеральный бюджет — 8,6 миллиарда рублей, 6,1 миллиарда рублей — это республиканский бюджет и внебюджетные источники в объеме 1,2 миллиарда рублей", — сказал Абдулганиев журналистам.

В результате данной работы при условии реализации запланированных мероприятий и выделения соответствующих лимитов на их финансирование, по словам министра, объем сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Волжского бассейна должен снизиться не менее чем на 60%.

В частности, по информации Абдулганиева, региональным проектом предусмотрено направление "Ликвидация объектов негативного воздействия, расположенных на территории РТ, в том числе объектов накопленного экологического ущерба".

Абдулганиев: проделана огромная работа по сохранению Волги
© РИА Новости / Мария Плотникова
Абдулганиев: проделана огромная работа по сохранению Волги
"По данному направлению предусмотрена ликвидация двух объектов прошлого экологического вреда, оказывающих негативное влияние на состояние реки Волги, — это затопленное имущество и иловые поля МУП "Водоканал" Казани, расположенные в водоохраной зоне Куйбышевского водохранилища", — сказал он, добавив, что в настоящее время в водоемах Татарстана выявлено около 100 затопленных судов.

По направлению "Охрана малых водотоков реки Волги на территории РТ" региональным проектом, по словам министра, запланирована реализация двух мероприятий за счет средств федерального бюджета. Это определение границ водоохранных зон Казанки и ее притоков, что необходимо для надзора за исполнением законодательства в области охраны водных объектов, и руслорегулирующие мероприятия на Казанке у Арска для обеспечения нормализации гидрологического режима реки — притока Волги первого порядка.

"В первую очередь, необходимо усилить экологический мониторинг состояния окружающей среды в Волжском бассейне, а также продолжить строительство, модернизацию очистных сооружений ЖКХ", — подчеркнул Абдулганиев.

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