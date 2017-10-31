В СПЧ приветствуют наделение приставов правом задерживать алиментщиков

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) приветствуют решение наделить судебных приставов правом задерживать задолжавших алиментщиков, это может помочь обеспечивать исполнение судебных решений и "повернуть должника лицом" к тому родственнику, которому он должен выплачивать алименты, считает глава комиссии СПЧ по социальным правам Ирина Киркора.
"Это возможность реализовать судебное решение и, в первую очередь, обеспечить содержание нуждающихся близких родственников — это дети, родители. Таким образом мы, может быть, попытаемся повернуть должника лицом к тому лицу, которому он должен выплачивать алименты", — сказала Киркора РИА Новости.
Правозащитница отметила, что ее позиция по этому решению однозначна – в пользу несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей, от которых нарушитель чаще всего скрывается. Когда взрослый человек перекладывает всю ответственность на другого родителя — неважно, маму или папу — это не очень правильно, подчеркнула руководитель комиссии.
"Нормативный акт, вступивший в силу, заставит соблюдать требования закона и исполнять решения суда, дабы обезопасить себя от дополнительных проблем, которые могут возникнуть. У нас же, когда появился запрет на выезд за границу при наличии долгов, очень многие стали оперативно устранять свои долговые обязательства", — напомнила собеседница агентства.
Глава комиссии СПЧ уточнила, что чаще всего такие ситуации возникают только в том случае, если один из родителей давно покинул семью и не оказывал помощь, а второй не подавал на алименты. Соответственно, нет никаких юридических указаний на то, что родитель не помогал в содержании ребенка, которые могли бы стать доказательствами при возникновении спора.