В СПЧ приветствуют наделение приставов правом задерживать алиментщиков

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) приветствуют решение наделить судебных приставов правом задерживать задолжавших алиментщиков, это может помочь обеспечивать исполнение судебных решений и "повернуть должника лицом" к тому родственнику, которому он должен выплачивать алименты, считает глава комиссии СПЧ по социальным правам Ирина Киркора.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, разрешающий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Такая мера касается должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей.

"Это возможность реализовать судебное решение и, в первую очередь, обеспечить содержание нуждающихся близких родственников — это дети, родители. Таким образом мы, может быть, попытаемся повернуть должника лицом к тому лицу, которому он должен выплачивать алименты", — сказала Киркора РИА Новости.

Правозащитница отметила, что ее позиция по этому решению однозначна – в пользу несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей, от которых нарушитель чаще всего скрывается. Когда взрослый человек перекладывает всю ответственность на другого родителя — неважно, маму или папу — это не очень правильно, подчеркнула руководитель комиссии.

Она отметила, что уходить от алиментов должники могут самыми разными способами: например, если они официально не трудоустроены, хотя при этом могут иметь достаточно большие неофициальные доходы или дорогостоящее имущество, записанное на родственников. По ее словам, принятая мера даст возможность службе судебных приставов исполнить решения суда "не только уговорами, не только определенными техническими действиями".

"Нормативный акт, вступивший в силу, заставит соблюдать требования закона и исполнять решения суда, дабы обезопасить себя от дополнительных проблем, которые могут возникнуть. У нас же, когда появился запрет на выезд за границу при наличии долгов, очень многие стали оперативно устранять свои долговые обязательства", — напомнила собеседница агентства.

Принятый закон, по ее словам, позитивен с точки зрения соблюдения, прежде всего, прав несовершеннолетних детей. "Все-таки исков по содержанию нетрудоспособных родителей не так много у нас в стране… Когда взрослый трудоспособный ребенок не обеспечивает своего родителя при нормальных взаимоотношениях с престарелыми родителями — я таких случаев не припомню", — отметила Киркора.

Глава комиссии СПЧ уточнила, что чаще всего такие ситуации возникают только в том случае, если один из родителей давно покинул семью и не оказывал помощь, а второй не подавал на алименты. Соответственно, нет никаких юридических указаний на то, что родитель не помогал в содержании ребенка, которые могли бы стать доказательствами при возникновении спора.