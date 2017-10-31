Судебным приставам дадут видеорегистраторы на случай конфликтных ситуаций

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России планирует снабдить всех судебных приставов видеорегистраторами для разбора спорных ситуаций и конфликтов, сообщил глава службы Дмитрий Аристов.

"В целях открытости Службы мы планируем оснастить судебных приставов видеорегистраторами, отделы оборудовать видеокамерами. Это позволит свести к исключительности случаи конфликтных ситуаций между судебным приставом и сторонами исполнительного производства, когда все-таки остается необходимость личного общения", — сказал он в интервью "Российской газете".

Аристов пояснилл, что в настоящее время определенная часть исполнительных производств исполняется за счет "электронного исполнения", так называемое "офисное" исполнение. В частности, такой способ исполнения характерен для исполнительных документов по взысканию административных штрафов, а также налогов и сборов. Данный способ предполагает направление и обработку запросов-ответов, списание денежных средств в электронной форме.

"В большинстве же случаев решение судов по-прежнему требует классического исполнения. Будущее за разумным сочетанием электронного и классического исполнения с учетом специфики каждого исполнительного производства", — отметил глава ФССП.