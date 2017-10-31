Сборная Чувашии завоевала "бронзу" на всероссийском фестивале ГТО

ЧЕБОКСАРЫ, 31 окт — РИА Новости. Сборная Чувашии заняла третье место на Всероссийском фестивале ГТО среди 85 команд регионов России, сообщает республиканский Минспорта.

В спортивную часть программы фестиваля, который проходил в международном детском центре Артек в Крыму, входили такие виды, как бег на 60, 1500, 2000 метров, прыжок в длину с места, стрельба из пневматической винтовки, плавание на 50 метров, метание мяча, силовая гимнастика (подтягивание на перекладине у мальчиков и отжимание от пола у девочек), легкоатлетическая эстафета.

"Чувашскую Республику на фестивале представляли восемь юношей и девушек в возрасте от 11 до 15 лет из городов Цивильск, Алатырь, поселка Кугеси и села Батырево. Все они являются обладателями золотых знаков отличия комплекса ГТО", — рассказали в Минспорта Чувашии.

По словам министра физической культуры и спорта Чувашии Сергея Шелтукова, ребята показали настоящую силу воли и характер.

"Это лучший результат за историю выступления представителей Чувашии в фестивалях ГТО. И это показатель работы центров тестирования, которые созданы во всех муниципалитетах, и, конечно же, регионального оператора ГТО. Только за прошедший год нам удалось подготовить более 120 квалифицированных специалистов ГТО, проводящих работу с населением на качественном уровне", — сказал министр.

В Минспорта напомнили, что в настоящее время на территории республики работают 26 муниципальных центров тестирования ГТО во всех городах и районах. В 2015-2017 годах на их создание из федерального бюджета было выделено около 4 миллионов рублей.