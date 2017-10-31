Яровая рассказала, кто должен оплачивать установку и замену счетчиков

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ресурсоснабжающие организации должны сами оплачивать установку и замену счетчиков, сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР).

"Ресурсоснабжающие организации должны сами оплачивать установку и замену приборов учёта, этот опрос требует решения и рассмотрения", — сказала Яровая на заседании президиума Совета законодателей, посвящённом политики в сфере ЖКХ. Слова депутата приводит ее пресс-служба.

"Кто должен оплачивать приборы учёта? Тот, кто продаёт услуги. Мы с вами ведь не ходим в магазины со своими весами. Это абсурд, и думаю, нам надо повернуть ситуацию в зону здравого смысла", — сказала она.

Яровая отметила, что в Госдуме просят профильные министерства сформировать решения и предложения по ряду вопросов: установка и замена счетчиков ресурсоснабжающими организациями; освобождение от уплаты взносов на капремонт жителей домов, подлежащих сносу из-за сейсмонеустойчивости, и переход от сейсмоукрепления к строительству и предоставлению нового сейсмоустойчивого жилья; инфраструктурное обеспечение земельных участков для многодетных семей.

"Предлагаем министерствам в течение месяца провести эту работу, чтобы в дальнейшем перейти к совместной проработке этих тем на законодательном уровне", — сказала парламентарий.

Как сообщает пресс-служба, Совет законодателей и представители профильных министерств поддержали это предложение.