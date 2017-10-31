В региональном этапе чемпионата Абилимпикс в Чувашии участвовали 38 человек

ЧЕБОКСАРЫ, 31 окт — РИА Новости. Тридцать восемь человек приняли участие в прошедшем в Чувашии региональном этапе III Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы Чувашской Республики.

Среди участников — 20 студентов, 13 школьников и 5 работающих специалистов, сказала заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Надежда Дмитриева. "Ребята почувствовали, что они востребованы. Соревнования способствовали их социализации", — отметила Дмитриева.

В пресс-службе уточнили, что соревнования проходили в семи номинациях, в числе которых резьба по дереву, поварское дело, сборка мебели, шитье, выполнение процедуры массажа.

Победители регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства "Абилимпикс" примут участие в III Национальном чемпионате конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс", который пройдет с 1 по 3 декабря 2017 года в Москве.

В Чувашии движение "Абилимпикс" начало развиваться с 2016 года.