Сбор биоматериалов: Кремль говорит о фактах, эксперты оценивают риски

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил слова главы государства Владимира Путина о сборе биоматериалов россиян. Песков пояснил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов РФ некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.

Теоретически сбор биоматериала может быть использован для умышленного нанесения вреда, полагают эксперты, при этом расходясь в оценке перспектив таких атак: кто-то полагает, что на практике такие подходы не используются, а кто-то называет крайне острой ситуацию в этой сфере. Парламентарии и эксперты говорят о необходимости контроля ситуации со сбором биоматериала во избежание опасных последствий.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов.

Спецслужбы фиксируют сбор биоматериала

Комментируя по просьбе журналистов слова президента о сборе некими силами биоматериалов в РФ, Песков пояснил, что эта информация получена от спецслужб. По словам Пескова, спецслужбы России располагают информацией о сборе некоторыми эмиссарами и неправительственными организациями биологического материала представителей разных российских этносов.

"Эта информация по линии специальных служб РФ. Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов. Такие случаи были зафиксированы, и у специальных служб, естественно, у президента эта информация имеется", — сказал Песков журналистам во вторник.

Для изучения

По мнению директора компании Genotek генетика Валерия Ильинского, сбор биологического материала населения РФ требуется для изучения генетического разнообразия этносов, эти исследования проводятся в США. Он рассказал РИА Новости, что, по его информации, на территории РФ есть два центра, в Москве и в Петербурге, которые занимаются сбором биоматериалов самых разных народов России и отправляют их своим коллегам-коллабораторам в США.

"Основная цель этих исследований, судя по тем публикациям, которые появились за последние годы, заключается в изучении генетического разнообразия разных этносов в России, в поиске различий между ними, в том числе и того, какие болезни их поражают, и в описании этих отличий", — сказал Ильинский.

По его словам, в прошлом году вышла большая публикация по этой теме, соавторами которой являются два известных российских генетика, участвовавших в сборе этих биоматериалов. В статье раскрывались различия между 100 разными этносами, проживающими в России и за ее границами.

"Все эксперименты, естественно, проводились на территории США. У нас, к сожалению, такие работы сегодня не проводятся, хотя в теории у нас есть все необходимое оборудование и специалисты для их осуществления. Я, к сожалению, не знаю всех нюансов по финансовой части этих исследований, возможно, что транспортировка образцов в США связана с тем, что у нас не выделяют гранты на проведение таких анализов, а там их дают", — отметил генетик.

Он рассказал, что для российских ученых по непонятным причинам исходные данные исследований о разнообразии этносов недоступны.

"Подобная ситуация является крайне обидной для нас, мы не можем получить информацию, полученную в ходе изучения нас же самих. И поэтому было бы гораздо полезнее, если бы такие исследования проводились в России, тем более что ничто не мешает их осуществлять в тех же объемах, которые характерны для американских проектов… В Европе подобные данные публикуются в открытом доступе фактически сразу после проведения исследований, и у нас в стране они тоже обычно бывают доступны для скачивания из сети. В общем, сложно гадать, с чем связано это нежелание делиться информацией", — подытожил эксперт.

…Или для атаки

Ильинский также пояснил, что сбор биологического материала человека в теории может проводиться для гипотетической атаки на носителя, но на практике такие подходы не применяются.

"Если говорить гипотетически, то да, данные биоматериалы можно использовать не только для изучения генетического разнообразия этносов, но и любых других исследований. Сейчас это нельзя никак ограничить или запретить. Но с практической точки зрения, я никогда не слышал, чтобы кто-то в мире сегодня занимался разработкой биологического оружия, используя геномные данные… Мне не кажется, что сегодня или завтра эта информация может быть использована для создания биологического оружия, как предполагают некоторые люди", — сказал Ильинский.

Он отметил, что сегодня мир и наука двигаются очень быстро, поэтому сложно сказать, к чему они придут в ближайшие десять лет.

"В теории можно выявлять определенные маркеры, которые встречаются у представителей одних этнических групп и не встречаются у других, и на них ориентировать те или иные поражающие агенты. К примеру, у примерно 1% жителей Европы есть особые варианты генов, которые делают их устойчивыми к действию ВИЧ, отсутствующие у других народов Земли. В теории подобные вариации можно использовать для гипотетической атаки на их носителей, но на практике подобные подходы не применяются, и я никогда не слышал, чтобы кто-то пытался делать это", — добавил генетик.

Укреплять биологическую безопасность

Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что ситуация со сбором биологических материалов сегодня стоит очень остро, так как расшифровка генома дает возможности преднамеренного нанесения вреда, в том числе и с военными целями. В беседе с РИА Новости Онищенко пояснил, что сбор биологических материалов (в основном жидкостей) после Великой Отечественной войны всегда находился под запретом, так как именно тогда в мире заговорили о наступательных биологических программах, однако, по словам депутата, сегодня эта ситуация стоит более остро.

"Это связано с тем, что сегодня мы уже говорим не о биологическом оружии, а о генетическом оружии, потому что сегодня расшифровка генома дает огромные возможности. Она человечество выводит на принципиально новый уровень развития, с одной стороны, а с другой — есть угроза преднамеренного нанесения вреда, в том числе и с военными целями", — рассказал Онищенко.

По словам парламентария, сегодня нужно решать данный вопрос как на международном уровне, добиваясь принятия легитимных нормативных правовых актов, так и укрепляя свою биологическую безопасность на всех уровнях.

"Начиная от законов, выстраивания современной системы безопасности в виде совершенствования мониторинга за циркуляцией вирусов и не только вирусов, повышение качества диагностики, а также контроль за действиями иностранных агентов на нашей территории", — пояснил он.

С Онищенко солидарна и член президентского Совета по правам человека (СПЧ), глава Российского Красного креста Раиса Лукутцова. По ее мнению, вопрос со сбором биологических материалов требует тщательного изучения, необходим контроль этой ситуации, чтобы подобные факты не привели к каким-то нежелательным или опасным последствиям.

"Вообще человеческий организм, человеческий разум изучается во всех странах мира, конечно, любой биоматериал представляет интерес и его, естественно, можно использовать не только в мирных целях", — сказала РИА Новости Лукутцова, возглавляющая в СПЧ комиссию по гражданскому участию в обеспечении права на охрану здоровья.

Она отметила, что разделяет мнение об остроте этого вопроса. "Я думаю, что контроль должен быть обязательно установлен. Просто пускать это на самотек, понимать, что такие факты имеют место быть, и закрыть на это глаза, я думаю, не совсем правильно. Нужно обязательно изучить эту проблему и принять, конечно, конкретные меры", — уточнила собеседница агентства.

Правозащитница напомнила, что раньше много говорилось об угрозе бактериологического оружия, но время и наука не стоят на месте, это необходимо учитывать. "Учитывая, что уже XXI век, наука шагнула очень далеко, появились новые технологии, нанотехнологии, конечно, этот вопрос надо изучать, чтобы он не привел к нежелательным последствиям и не был использован в каких-то военных целях, для истребления людей", — считает Лукутцова.

О возможности защиты биоматериала россиян как персональных данных заявил глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

"Если действительно есть беспокоящая президента информация о состоянии дел в этой области, мы с удовольствием включимся в законодательную работу", — сказал Рязанский РИА Новости.

Он предположил, что законодательный акт может приравнять образцы биоматериала россиян к их персональным данным, защита которых обеспечена на законодательном уровне.