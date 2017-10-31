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Общество

Эксперты рассказали о рисках, которые могут возникнуть после повышения МРОТ

17:3631.10.2017
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВыплата. Архивное фотоВыплата. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума способно частично решить проблему с работающими бедными в России, но могут возникнуть риски перехода работодателей к "серой" занятости и роста цен в стране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Банкомат. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Ранее "Ведомости" сообщали, что число бедных работающих россиян, по подсчетам экспертов правительства, составило в 2016 году около 12,1 миллионов человек, или 16,8% трудоспособного населения. Вице-премьер Ольга Голодец также ранее обращала внимание, что в России есть такое явление, как работающие бедные. Она отметила, что властям совместно с бизнесом нужно обратить внимание на предприятия, где заработная плата сотрудников ниже прожиточного минимума.

"Увеличение с 1 января 2018 года МРОТ до 85% прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года – до 100% является серьезным шагом на пути решения данной проблемы", — сказал РИА Новости доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Плеханова Максим Соколов.

"МРОТ учитывается в отношении трудоспособного населения, а прожиточный минимум – для всех категорий населения: пенсионеров, детей, работающих граждан. Такой подход частично нивелирует описанную ситуацию с бедными семьями, где два человека работают, а на их условном "иждивении" находятся дети, безработные родственники и пенсионеры, — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с избранными главами регионов РФ. 20 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По мнению доцента кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ Людмилы Ивановой-Швец, правительство могло бы вполне оперативно решить проблему повышения заработной платы работающим в бюджетном секторе, причем именно той категории, которая не дотягивает до прожиточного минимума.

"Это огромная армия лиц с достаточно большим стажем работы, выполняющих может быть рутинную, канцелярскую работу, не требующую высокой квалификации, но тем не менее очень важную для бюджетных организаций. Для этого можно направить стимулирующую часть фонда оплаты труда, которая предусмотрена для таких организаций", — сказала собеседница.

Риски повышения МРОТ

Соколов также заявил, что остается нерешенным вопрос низкой производительности труда и отсутствия рабочих мест. Причем данная ситуация меняется от региона к региону, что также будет в перспективе приводить к диспропорциям в оплате труда и сохранению уровня безработицы, считает эксперт.

"Не следует забывать текущую монетарную политику ЦБ РФ и таргетирование инфляции на уровне 4%. Необходимость резкой оптимизации бизнес-моделей и непрерывное сокращение издержек руководством отечественных предприятий способно генерировать рост безработицы, что крайне опасно, например, в моногородах", — сказал он.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По его мнению, эти изменения также подтолкнут к переходу работодателей и работников к "серым" схемам ведения бизнеса. Соколов обратил внимание на то, что более половины российской экономики приходится на госсектор, чертами которого он назвал неэффективное управление и низкую производительность труда. В таких условиях любые резкие политические или экономические потрясения будут генерировать намного более тяжелые последствия, чем в экономиках с развитым малым и средним бизнесом, низким уровнем бюрократического давления и инфляцией, которая объективно соответствует уровню развития национальной экономики и динамике денежной массы, считает эксперт.

Иванова-Швец также отметила, что подобные изменения могут привести к росту цен, но государство, по ее мнению, может "заморозить" повышение тарифов на энергоресурсы для внутреннего потребления, что позволит не нагнетать инфляцию.

Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Также государство сможет более эффективно реагировать на нарушения, связанные с выплатами "серых" зарплат. Это как раз поможет пополнять доходную часть бюджета. По разным оценкам, по "серым схемам" продолжают работать около 40% компаний. Это достаточно большой резерв. И в целом нужны более экономические меры", — сказала специалист.

Она пояснила, что существуют классические экономические законы: спрос и предложение. Сейчас, по словам Ивановой-Швец, определенные факторы тормозят действие этих законов: уровень заработных плат не позволяет предъявлять достаточный спрос на товары и услуги, а компании не могут увеличивать объемы из-за низкого спроса.

"Экономике нужны деньги. Увеличение доходов приведет к повышению спроса, производитель, продав больше товаров и услуг, больше выплатит своим работникам и налогов государству", — сказала эксперт.

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