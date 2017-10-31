Адвокат рассказал о двойном эффекте введения термина "уголовный проступок"

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Введение в законодательство России термина "уголовный проступок" сделает возможным пересмотр массы приговоров по соответствующим статьям УК РФ, сообщил РИА Новости адвокат, научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов.

Ввести категорию уголовного проступка, как промежуточную между административным нарушением и уголовным преступлением, предложил Верховный суд РФ. Речь идет о 80 преступлениях небольшой тяжести, за которые закон не предусматривает лишения свободы, например незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность.

Только за минувший год по этим составам было осуждено более 40 тысяч человек. ВС РФ предлагает освобождать от ответственности людей, впервые совершивших такие преступления, заменив наказание другими мерами уголовно-правового характера (судебный штраф, обязательные или исправительные работы).

Двойной эффект

"Без сформированной практики о глобальных последствиях говорить пока рано, но введение этой новации, по смыслу статьи 10 УК РФ, означает возможность смягчения наказания для уже осужденных", — сказал Башилов.

Инициатива, по его мнению, будет иметь двойной эффект: ее, безусловно, позитивно воспримут люди, которые "случайно, что называется, оступились или оступятся в уголовно-правовом отношении". С другой стороны, она "может вызвать чувство безнаказанности у лиц, которые отличаются девиантным поведением".

Сам термин "уголовный проступок" представляется собеседнику агентства не совсем удачным: по его мнению, он может создать иллюзорность отсутствия общественной опасности этих преступлений, которые начнут воспринимать как что-то несерьезное, как административное нарушение.

"Точно можно сказать, что данные поправки потребуют более тщательной работы со стороны правоохранительных органов и суда для правильной квалификации совершенных преступлений, чтобы исключить возможность умышленной или неумышленной квалификации более тяжких преступлений по таким статьям", — заключил адвокат.

Линия на гуманизацию

Коллега Башилова адвокат Сергей Михайлов со своей стороны назвал подобную модернизацию законодательства "не только обоснованной, но и необходимой". По мнению юриста, оно позволит оступившимся людям "почувствовать неотвратимость наказания, не получая вытекающего (из уголовной ответственности) поражения в правах".

"Подобный подход снижает шанс применения излишних мер воздействия на человека", — добавил Михайлов, выразив мнение, что это несколько упростит работу следствия, высвободив дополнительный ресурс для расследования более серьезных преступлений.

По словам адвоката, данная инициатива ВС РФ станет логическим продолжением политики декриминализации правонарушений, отвечающих критерию малой степени общественной опасности.

Например, по его словам, в 2016 году в уголовном законодательстве появилось новое основание для освобождения от уголовной ответственности: теперь при наличии установленных законом обстоятельств (преступление малой и средней тяжести, совершено впервые, возмещен ущерб) лицу, совершившему преступление небольшой и средней тяжести, может быть назначен судебный штраф с одновременным прекращением уголовного преследования.

А вот в отношении проступка (новая правка), обращает внимание адвокат, проект закона четко устанавливает критерии — это небольшая тяжесть преступления и санкция, не предусматривающая лишения свободы. "Если оба критерия соблюдены, это однозначно проступок", — пояснил Михайлов.