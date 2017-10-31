Умные светофоры помогли сократить пробки на севере Москвы на 30%

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Власти Москвы подвели во вторник итоги пилотного российско-японского проекта по внедрению интеллектуальной системы светофорного регулирования Artemis, позволяющей сократить заторы на дорогах, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

Проект стартовал 15 мая. В Москве эксперимент реализовали на Онежской улице в Северном административном округе на участке протяженностью два километра, включающем пять регулируемых перекрестков. Строительно-монтажные работы проводились с 15 мая по 30 июня, в эксплуатацию система была введена 29 июля.

Как рассказали в центре, за период экспериментальной работы системы были достигнуты высокие результаты. В частности, время автомобилистов в пути на участке по всем направлениям утром и вечером сократилось на 40%. Количество стоящих автомобилей уменьшилось в утренний час пик на 30%, а в вечерний — на 6%. Время задержки автотранспорта на тестируемых перекрестках сократилось на 39,5% в утренний час пик и на 12% в вечерний.

Система Artemis прогнозирует количество прибывающих на перекрёстки транспортных средств и регулирует светофоры на основе информации об объёмах трафика в режиме реального времени.

Дальнейшая эксплуатация системы в Москве будет осуществляться с предоставлением Японии ежеквартальных отчетов о ее работе. 24 октября японская NEDO и московский Центр организации дорожного движения планируют подписать соглашение о передаче права собственности на оборудование.