В Совфеде заявили о возможной защите биоматериалов россиян

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Совет Федерации готов принять участие в разработке законопроекта, позволяющего приравнять образцы биологических материалов россиян к их персональным данным и ввести их аналогичную защиту на законодательном уровне, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что некто собирает биологический материал представителей разных этносов России. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что спецслужбы РФ располагают информацией о подобных действиях со стороны некоторых эмиссаров и неправительственных организаций.

"Если действительно есть беспокоящая президента информация о состоянии дел в этой области, мы с удовольствием включимся в законодательную работу", — сказал Рязанский.

Он предположил, что законодательный акт может приравнять образцы биоматериала россиян к их персональным данным, защита которых обеспечена на законодательном уровне.

"Мы идем в поликлинику, сдаем анализы, а они потом, возможно, через какие-то общественные медицинские ассоциации расходятся по всей стране. Иногда мы свой адрес и номер телефона считаем персональными данными и думаем об их защите, а анализ крови гуляет потом по всем лабораториям, а мы того и не знаем", — подчеркнул сенатор.