Новое слово в детской травле: что такое кибербуллинг и как с ним бороться

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Анна Михайлова. Кибербуллинг, троллинг, моббинг — еще недавно никто не знал этих слов, а сегодня травля в интернете стала предметом беспокойства на государственном уровне. Накануне в российских школах по инициативе комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества прошел "единый урок безопасности" в интернете. Отдельно учителя на нем говорили о преследованиях и издевательствах в социальных сетях.

"Угрожали убить бабушку и сестру"

Пять лет назад Екатерина стала жертвой травли одноклассника в соцсети "ВКонтакте". На тот момент девушке было 13 лет, но она по-прежнему вспоминает эту историю с ужасом.

"Одноклассник решил, так сказать, подшутить надо мной со своим другом, который старше его и являлся соседом. Они начали запугивать меня тем, что знают, где именно живут мои бабушка и сестра, писали, что они их убьют, что уже стоят у подъезда. Были еще оскорбления: начали обзывать меня гулящей девкой и другими грязными словами, матом. Это продолжалось только один вечер, но и этого хватило, чтобы меня хорошо запугать", — рассказывает девушка.

К счастью, Екатерина обратилась за помощью к родным, и те отнеслись к словам подростка всерьез.

"Сначала я обратилась к матери, а она, в свою очередь, пошла к директору школы, после чего с моим одноклассником проводили беседу. Точно не помню, но вроде полиция тоже была к этому подключена", — вспоминает жертва кибербуллинга. После этого случая девушка изменила свое поведение в интернете: она сделала аккаунты в соцсетях приватными и отправила в черный список людей, которые ее запугивали.

Группа ненависти

В России кибербуллинг изучен плохо — нет крупных исследований, посвященных травле в интернете. Однако сведения, собранные профильными организациями, говорят о том, что наша страна — один из лидеров по кибербуллингу в Европе.

Согласно данным ВОЗ от 2016 года, в России 19% подростков в возрасте 11 лет хотя бы раз подвергались кибербуллингу. Для сравнения: в Германии этот показатель в четыре раза ниже (4%), во Франции от травли в Сети страдают 3% детей, в Швеции — всего 2%.

Согласно опросу компании "Фонд развития интернет", в 2013 году каждый пятый российский подросток в возрасте 12-17 лет был знаком с буллингом — как в реальной, так и в виртуальной жизни. Учитывая постоянный рост использования детьми социальных сетей, эти показатели только увеличиваются.

Директор компании "Фонд развития интернет" и руководитель линии помощи "Дети онлайн", доктор психологических наук Галина Сотникова говорит, что доля обращений, связанных с проблемами онлайн-общения, составляет 41% от всех звонков, которые поступают в их службу.

"Проблема кибербуллинга, к сожалению, одна из самых частых — примерно каждое десятое обращение связано с травлей в интернете. Самый классический сценарий: группа одноклассников создает так называемую группу ненависти, где размещает фотографии жертвы, подписывает неприятными, унизительными комментариями. Такие группы нередко закрытые, и взрослые не знают о них ничего до тех пор, пока каким-то образом не станет очевидной происходящая с ребенком драма", — объясняет специалист.

В зоне риска

Массовый троллинг в соцсетях имеет множество форм: унизительные фотографии и видео, оскорбительные записи, угрозы, шантаж, преследования или бойкот. Возможность анонимно и безнаказанно травить иногда даже незнакомого человека развязала руки тем, кто в реальной жизни, возможно, не рискнул бы проявлять агрессию, — рассказывает Галина Сотникова.

"Постоянный доступ к современным технологиям дает обидчикам возможность травить жертву 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Кроме того, анонимность позволяет агрессорам чувствовать себя менее уязвимыми и менее ответственными за свои действия. Поскольку эмоциональная реакция жертвы не видна, агрессор зачастую не осознает тот вред, который он наносит", — говорит психолог.

Больше всего от кибербуллинга страдают дети 9-12 лет. Подростки старшего возраста переживают из-за агрессии меньше — 64% опрошенных заявляют, что сразу справляются с неприятной ситуацией. Потенциально стать жертвой онлайн-травли может любой, но есть и характерные черты, помогающие распознать ребенка, который находится в зоне риска.

"Жертв отличает ряд психологических особенностей: низкий уровень социальной адаптации, слабо развитые навыки общения, низкий уровень цифровой компетентности, социальная тревожность, отсутствие поддержки и эмоциональной включенности со стороны родителей, а также низкий уровень самооценки", — объясняет Галина Сотникова.

Проблема усугубляется тем, что подростки чаще всего не рассказывают о неприятном онлайн-опыте взрослым. В 2016 году "Лаборатория Касперского" провела международное исследование поведения детей в интернете и установила, что больше половины несовершеннолетних пользователей (58%) скрывают от родителей, чем занимаются в Сети.

Детей просто не учат правилам общения в Сети, — считает один из создателей проекта "Антикибермоббинг", коммуникативист, администратор сообщества ANTI-CyberMOBBING в соцсети "ВКонтакте" Элина Кац.

"Если проблема травли в школе поднималась даже в старых фильма (например, "Чучело"), то, о том, что в интернете должны действовать те же правила, что и в обычной жизни, мало кто задумывался, а школа не учила. Знаете, раньше детей еще в детсаду учили: "не разговаривай с чужими людьми на улице", "не садись к незнакомцу в машину", то теперь вызвать "Убер" и сесть в машину к незнакомцу, которого никогда в жизни не видела, стало нормой, — считает Кац.

Как помочь

"Родителям следует обучить ребенка, во-первых, никогда не оставаться молчаливым свидетелем травли. Жертвам буллинга и кибербуллинга очень сложно противостоять в одиночку обидчикам в таких ситуациях, они чрезвычайно нуждаются в поддержке. Первый шаг — обратиться за помощью к взрослому. Такие вещи просто нельзя оставлять без внимания. Второй шаг, которому нужно научить ребенка, — сохранять все доказательства травли. Обидчики в любой момент могут удалить свои издевательские комментарии, сообщения или даже группу в социальной сети. Скриншоты травли — это, с одной стороны, доказательства при обращении в правоохранительные органы, с другой стороны — убедительные доказательства для руководства школы, если травля связана с одноклассниками. И третий шаг — это совместное обращение за помощью. Ребенок, который становится жертвой травли, должен знать, что травля недопустима, и быть уверенным в том, что родители обязательно предпримут что-то, чтобы его защитить", — объясняет Солдатова.

Чрезвычайно важно помочь человеку, пока последствия не стали слишком серьезными. Чаще всего травля в интернете приводит к низкой самооценке, депрессии, в крайних случаях — к мыслям о суициде. В последние годы западные СМИ все чаще обсуждают случаи, когда дети покончили с собой, не выдержав травли в интернете.

"Слава богу, что в России нет таких нашумевших случаев со смертельным исходом, как гибель Аманды Тодд (16-летняя девушка, которая повесилась в 2012 году после того, как стала жертвой травли 35-летнего незнакомца из Голландии. — Прим. ред.). Но популярность, которую могут приобрести необдуманные действия молодых и не только молодых людей в Сети, могут их преследовать всю жизнь", — говорит Элина Кац.

"Обидчиками могут стать самые разные дети, в том числе хорошие по всем меркам, но с низким уровнем эмпатии, расчетливые и эмоционально холодные. Нередко агрессорами выступают подростки, которые в прошлом были жертвами интернет-травли", — подтверждает Галина Сотникова.

Наказать онлайн-задиру можно, надо лишь знать, куда обратиться, отмечает Элина Кац.

"Мы консультируем, помогаем правильно собрать доказательства и обратиться сначала в техподдержку социальных сетей (ВК, ОК, "Фейсбук" и так далее) при необходимости и в правоохранительные органы для защиты своей чести и достоинства. Например, было обращение от девушки, которая стала "звездой Ютьюба" потому, что ее бывший возлюбленный начал снимать видеоролики, в которых оскорблял ее и всех женщин, воспитывающих детей после развода (так называемых РСП, "разведенок с прицепом"). На сегодняшний день горе-блогеру заблокировали уже восемь каналов в YouTube (со средним числом подписчиков более двух тысяч зрителей и просмотрами более 60 тысяч под каждым видео). Материалы дела переданы в прокуратуру", — говорит Кац.

Известно, что от травли в интернете страдают не только подростки. Часто жертвами кибербуллинга становятся члены рабочего коллектива — их могут притеснять в Сети коллеги или начальник. Однако, в отличие от взрослого, ребенок не всегда может заблокировать или игнорировать обидчика. Еще сложнее подростку не принимать слова сверстников близко к сердцу, поэтому так важно, чтобы рядом был знающий человек, который поможет.