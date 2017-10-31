Бизнесмен Пригожин опроверг информацию о покупке двух петербургских СМИ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин опроверг утверждения о том, что он якобы планирует купить два петербургских СМИ.

"Новая газета в Петербурге" сообщила во вторник, что предприниматель заинтересовался покупкой сайта "Фонтанка" и издания "Деловой Петербург".

"Таких планов у меня нет", — сказал Пригожин РИА Новости.

Пригожин — глава ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Это управляющая компания ресторанного холдинга "Конкорд" (Санкт-Петербург, Россия). Компании принадлежат несколько ресторанов и сеть бутиков "Музей шоколада". ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" выступало в качестве организатора ряда торжеств для высокопоставленных российских лиц, в том числе и по случаю инаугурации президента РФ Владимира Путина в 2012 году.