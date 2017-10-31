В "Бутырке" представили новую систему распознавания личности заключенных

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Московские следственные изоляторы внедрили новую систему распознавания личности "Папилон", которая полностью исключает возможность побегов путем подмены; отныне личные данные заключенных будут находиться в электронной базе столичных СИЗО, рассказал журналистам начальник Бутырской тюрьмы Сергей Телятников.

Идентификация происходит путем электронной дактилоскопии: арестант прикладывает к терминалу пальцы рук, техника считывает их отпечатки, после чего выдает всю необходимую информацию по заключенному, выводит на монитор фотографии. По словам полковника, с появлением новой системы ошибка в определении личности исключена.

"С помощью "Папилона" мы контролируем лиц, которые убывают-прибывают в следственные изоляторы — каждый раз человек проходит через идентификацию. Его личность устанавливается, после чего становится невозможной ситуация, когда кто-то попытается подменить (заключенного, — ред.), поменяться местами. Бывали случаи, когда люди представлялись под чужими данными, пытаясь попасть в СИЗО, осудиться, чтобы отбыть срок за небольшое преступление и скрыть более тяжкое. На сегодняшний день система полностью освоена и внедрена в работу столичных следственных изоляторов, она работает стабильно и без сбоев. Надеемся, что в будущем снятие дактилоскопии при помощи краски уйдет в прошлое. "Папилон" позволяет быстро и качественно определять человека по отпечаткам пальцев", — сказал Телятников.

В пользовании у тюремных надзирателей имеются два вида аппарата — стационарный и переносной. Во втором случае техника работает при помощи wi-fi и может использоваться в любом помещении, будь то столовая, медицинский кабинет или контрольно-пропускной пункт. По словам начальника Бутырки, в перспективе "Папилон" станет общероссийской системой и будет внедрен во всех следственных изоляторах страны.

Представители тюрьмы также показали журналистам терминал, который позволяет арестованным ознакомиться с материалами уголовного дела в электронном виде.

"Система электронного ознакомления с материалами уголовного дела на сегодняшний день разработана, на данном этапе проходит тесты. Заключенному выдается личный код, который знает только он, и тот, сидя за монитором, знакомится с материалами, не выезжая в суд, что экономит его время и позволяет целый день сидеть и изучать материалы в электронном виде", — отметил Телятников.