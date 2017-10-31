МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Власти РФ могут выделить порядка 10 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году, заявил министр труда Максим Топилин.

"Если говорить по этому году, то сейчас министерство финансов готовит распределение 10 миллиардов рублей, которые предусмотрены в бюджете, дополнительные средства. И по нашим оценкам, если говорить о зарплате (бюджетников — ред.), то сегодня не обеспечены ресурсы в бюджетах субъектов, составляют чуть более 3 миллиардов рублей. Это восемь регионов", — сказал Топилин журналистам.

"При том, что Минфин распределит эту дополнительную помощь, регионы полностью смогут закрыть потребность, то есть рисков неисполнения на этот год нет", — добавил министр.