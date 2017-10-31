Путин попросил губернаторов обеспечить повышение зарплат бюджетников

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Запланированное повышение зарплат бюджетников в регионах должно быть обеспечено, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства.

"Также прошу губернаторов обеспечить запланированное повышение и своевременную выплату заработных плат работникам бюджетной сферы", — сказал Путин.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что на повышение зарплат ряду категорий бюджетников в 2018 году будет направлено 80 миллиардов рублей.