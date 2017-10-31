С ноября россияне не смогут посещать запрещенные сайты через анонимайзеры

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости/Прайм. Россияне с 1 ноября лишатся возможности посещать заблокированные на территории РФ интернет-ресурсы с помощью специальных программ для обхода блокировок – анонимайзеров и VPN-сервисов. При этом, по мнению экспертов, данная мера не решит полностью проблему с противоправным контентом: пользователи найдут другие пути обхода.

Соответствующий закон был подписан президентом РФ в конце июля. Согласно документу, владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны будут блокировать в России ресурсы из реестра запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор, в противном случае они будут заблокированы сами.

Кроме того, закон возлагает на операторов поисковых систем обязанность прекращать на территории РФ выдачу ссылок на заблокированные в стране ресурсы.

Эффективен ли закон?

По данным Роскомнадзора, в настоящее время около 86 тысяч интернет-ресурсов с запрещенной информацией блокируются на постоянной основе. Большинство из этих ресурсов (81,5 тысячи) размещали информацию про детскую порнографию, наркотики, суициды, онлайн-казино, взрывчатые вещества и т.д. При этом ресурсы, нарушающие авторские права ("пиратские" ресурсы), составляют всего 1,8 тысячи.

Способами обхода блокировок пользуются не более 7-10% россиян, говорил глава ведомства Александр Жаров.

По мнению замглавы Минкомсвязи РФ Алексея Волина, запрет таких технологий существенно уменьшит число их пользователей, хотя и не искоренит их полностью.

"Предположим, у вас есть "пиратский" сайт, трафик — миллион человек, и вы спокойно живете за счет рекламы. Вас начали блокировать, вы делитесь на "зеркала", мы блокируем "зеркала". Вы разваливаетесь на 30, а лучше 50 кусков. И поддерживать их существование экономически уже нецелесообразно — вы не отобьете расходы за счет рекламы. То же самое с анонимайзерами или мессенджерами. До какой степени противостояние с государством может быть интересно владельцам сервисов?", — пояснял Волин.

Между тем, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что требования закона технически нереализуемы. "Не будет он никак работать, потому что он технически не исполним. Это может привести только к выборочному наказанию отдельно взятых организаторов распространения информации. Люди будут просто использовать другие технологические решения, если это им будет нужно", — заявлял он.

Риски для юрлиц



Часто VPN-сервисами и подобными технологиями пользуются не только частные лица, но и компании для защиты каналов передачи данных.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин подчеркивал, что в законе сделано исключение для шифрования сетей юридических лиц, использующих эти сервисы в корпоративных целях.

При этом риски для компаний в связи с вступлением закона все равно существуют, считает директор по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирина Левова.

"В связи с неясностью того, что написано в отраслевых законах их можно толковать как угодно, а правоприменение происходит в ручном режиме", — сказала Левова.

В Институте развития интернета (ИРИ), в свою очередь, отметили, что положения закона перед его принятием были отредактированы в соответствии с требованиями отрасли.

"Из-за грамотных формулировок это нельзя назвать борьбой с анонимайзерами или технологией VPN. Сейчас это именно борьба с ретрансляцией противоправного контента", — заверил директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин.