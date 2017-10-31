Ситуация с невыплатами адвокатам под контролем, заявили в МВД

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. МВД России держит на постоянном контроле ситуацию с дефицитом денег, предназначенных для выплат адвокатам: ведомство ждет выделения дополнительных бюджетных средств и предлагает изменить существующую систему оплаты труда адвокатов, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль попросит соответствующее ведомство разобраться с вопросом задолженностей адвокатам по назначению судов.

"Проблема, связанная с дефицитом средств, предназначенных для оплаты труда адвокатов, находится на постоянном контроле в МВД России. После выделения дополнительных ассигнований, предусмотренных проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" денежные средства будут доведены до подразделений МВД России в целях погашения задолженности и обеспечения текущих расходов по выплате вознаграждения адвокатам", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что министерство неоднократно "выходило в соответствующие органы государственной власти с предложением об изменении существующей системы оплаты труда адвокатов и освобождения ведомства от этой обязанности".

"Однако на данный момент такого решения не принято", — подчеркнули в МВД.

Адвокаты в разных регионах России заявили, что у МВД образовалась по отношению к ним задолженность на несколько десятков миллионов рублей. В связи с этим, например, адвокаты в Свердловской области с 1 ноября приостановят свое участие в делах в уголовных судопроизводствах в качестве защитников по назначению судов. Задолженность управления Судебного департамента и УМВД России по Свердловской области защитникам по назначению составляет почти 22 миллиона рублей.