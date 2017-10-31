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Общество

Эксперт объяснил, зачем собирают биоматериал россиян

14:4431.10.2017
(обновлено: 14:51 31.10.2017)
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© РИА НовостиВалерий Ильинский, генетик и основатель компании Genotek. Архивное фотоВалерий Ильинский, генетик и основатель компании Genotek. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сбор биологического материала населения РФ требуется для изучения генетического разнообразия этносов, эти исследования проводятся в США, заявил РИА Новости директор компании Genotek генетик Валерий Ильинский.

Путин о том, что кто-то целенаправленно собирает биоматериал россиян
© Ruptly
Путин заявил, что кто-то целенаправленно собирает биоматериал россиян
В понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биоматериал представителей различных этносов. Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что такую информацию собирают некоторые эмиссары, представители неправительственных организаций и других органов, данные факты зафиксированы спецслужбами.

"Насколько я знаю, на территории нашей страны есть два центра, один в Москве, а другой в Петербурге, которые занимаются сбором биоматериалов самых разных народов России и отправляют их своим коллегам-коллабораторам в США. Основная цель этих исследований, судя по тем публикациям, которые появились за последние годы, заключается в изучении генетического разнообразия разных этносов в России, в поиске различий между ними, в том числе и того, какие болезни их поражают, и в описании этих отличий", — сказал Ильинский.

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков прокомментировал слова Путина о сборе биоматериала россиян‍
По его словам, в прошлом году вышла большая публикация по этой теме, соавторами которой являются два известных российских генетика, участвовавших в сборе этих биоматериалов. В статье раскрывались различия между 100 разными этносами, проживающими в России и за ее границами.

"Все эксперименты, естественно, проводились на территории США. У нас, к сожалению, такие работы сегодня не проводятся, хотя в теории у нас есть все необходимое оборудование и специалисты для их осуществления. Я, к сожалению, не знаю всех нюансов по финансовой части этих исследований – возможно, что транспортировка образцов в США связана с тем, что у нас не выделяют гранты на проведение таких анализов, а там их дают", — отметил генетик.

Лаборатория. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Киреев
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ВВС США хотят приобрести образцы биоматериала "русского происхождения"
Он рассказал, что для российских ученых по непонятным причинам исходные данные исследований о разнообразии этносов недоступны. "Подобная ситуация является крайне обидной для нас – мы не можем получить информацию, полученную в ходе изучения нас же самих. И поэтому было бы гораздо полезнее, если бы такие исследования проводились в России, тем более что ничто не мешает их осуществлять в тех же объемах, которые характерны для американских проектов… В Европе подобные данные публикуются в открытом доступе фактически сразу после проведения исследований, и у нас в стране они тоже обычно бывают доступны для скачивания из сети. В общем, сложно гадать, с чем связано это нежелание делиться информацией", — подытожил Ильинский.

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Общество
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Саранцев Григорий
ну понятно ищут кто от чего умрет а кто выживет, скоро и у нас появится косаги, зига или еще какое нибудь другое творение американских генетиков. Травить Латинскую америку все время становится уже слишком подозрительно.
14:55
31.10.2017
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curut
Ну или для разработки новых видов биологического оружия.
14:54
31.10.2017
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