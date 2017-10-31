Опрос показал, сколько россиян сталкивались с нарушением прав на работе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Более 40% наемных работников в России сталкивались с нарушением трудовых прав в 2016-2017 годах, следует из результатов социологического опроса "Нарушения трудовых прав работников и способы защиты", проведенного центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Около 42% наемных работников сталкивались с различными нарушениями своих трудовых прав в прошлом и текущем годах. Более того, нарушения носят не единичный характер, 2/3 респондентов из числа тех, кто сталкивался с ними, отметили за это время несколько фактов (2 и более нарушений)", — отмечается в опросе.

Согласно предоставленным данным, основные нарушения трудовых прав связаны с оплатой (24,1%) и режимом труда (22,5%), а также предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска (13%), оформлением трудовых отношений (10%) и оформлением больничных листов (9,9%).

При этом в опросе отмечается, что количество нарушений во многом зависит от формы собственности предприятия и типа бизнеса. Например, нарушения в оплате труда наемных работников чаще фиксируются на частных предприятиях, на которых также в 3,5 раза чаще допускаются нарушения при оформлении трудовых отношений.

Число столкнувшихся с нарушениями трудовых прав больше в малом бизнесе, чем на предприятиях крупного и среднего бизнеса, где респондент, как правило, сталкивался с одним нарушением, а на предприятиях малого бизнеса – с двумя-тремя, говорится в исследовании.

"Основными причинами нарушений трудовых прав граждан, по мнению респондентов, является произвол руководства и несоответствие законов условиям реальной жизни. Об этом заявили 43,0% и 26,5% опрошенных работников соответственно… собственная нерешительность, уступчивость респондентов при решении трудовых вопросов в некоторых случаях приводит к возникновению нарушений их прав со стороны руководства (15,7%), то есть работник представляет себе, что его права будут нарушаться, но он боится что-либо предпринять, опасаясь дальнейших ухудшений условий труда", — отмечается в данных опроса.

Больше половины — 54,4% — работников никуда не обращаются в случае нарушения своих прав, говорится в исследовании. Треть пыталась решить проблему напрямую с начальством, и только 5,1% сотрудников обращались в профсоюз. Как правило, работник не хочет обострять отношения с работодателем и не верит в возможность получения защиты со стороны проверяющих органов, отмечается в опросе.

"Также не способствует продуктивному разрешению проблемы слабая развитость общественных организаций, в частности профсоюзного движения, основной задачей которого должна являться защита прав и законных интересов работников. Полученные данные, однако, показывают, что в случае наличия профсоюза в организации (на предприятии) и членства в нем работники пытаются чаще отстаивать свои права посредством обращений в профсоюз", — уточняется в документе.

Социологический опрос был проведен с 15 по 23 июня 2017 года. Опрошены 1600 человек занятого населения в возрасте от 18 лет в 35 субъектах РФ по выборке, репрезентирующей работников основных видов экономической деятельности, занятых на предприятиях различных форм собственности, а также основные социально-демографические характеристики. Опрос проводился методом личного интервью по месту работы или жительства респондентов. Данные опроса представлены в сравнении с результатами исследований, проведенных Центром ранее по сопоставимой методике.